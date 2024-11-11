金龍風暴發酵？　網友瘋傳：台南漏夜排隊案「平轉戶釋出」

▲近年房市買氣熱，全台多地上演排隊買房，甚至抽籤、鎖房、秒殺等現象。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近年房市買氣熱，全台多地上演排隊買房，甚至抽籤、鎖房、秒殺等現象，引來央行出手祭出信用管制，買氣急速冷卻，連前幾年台南曾經漏夜排隊的預售案，現在都出現平轉釋出，被網友笑稱，金龍Lesson效應剛開始而已。

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前幾年房市買氣熱，不少民眾為了搶房，甚至出現漏夜排隊的現象，像是之前有台南的預售案，民眾搶在前一天開放購屋前，帶著板凳頂著寒風到現場排隊，成為奇觀。

各種抽籤、鎖房、秒殺等現象，引來央行再出手，在9月19日祭出第七波信用管制，央行總裁楊金龍更直言：「這次也是給投資客和投機客一個Lesson。」

有網友在PTT發文表示，當初台南人漏夜排隊的建案，現在竟然有人平轉釋出，金龍Lesson效應剛開始而已，引來不少網友紛紛回應，「這個案子應該是台南套最多投資客。」、「金龍看這篇是不是笑了：嚐嚐老衲的Lesson。」

據了解，網友口中的「平轉案」2021年開始預售，當時預售行情約在每坪31~37萬元間。對照實登，該案近1年成交均價每坪34.8萬元，最高價則來到38.4萬元，與近年台南房價狂飆相比，漲幅不算太高。

▲現階段會出現平轉的物件，跟地段比較沒有關係，反倒是容易出現在以投資客為主要買方的新案。（示意圖／記者張雅雲攝）

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，第七波信用管制後，不少手上不只2間，甚至滿手房子的投資客，會選擇先處理部分資產，來分散風險。現階段會出現平轉的物件，跟地段比較沒有關係，反倒是容易出現在以投資客為主要買方的新案。

佘光宗說：「如果有需求的自住客，可以接受產品、地段等因素，想抄底進場，還有機會平轉買到2~3年前價錢。」

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