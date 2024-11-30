近3年買房年交易不到30件　房仲曝陸人賣屋心態「超殺」

記者項瀚／台北報導

大陸人來台買房限制多，統計22年來僅有730件，信義房屋專家表示，大陸人來台買房意願一向不高，也沒什麼炒房狀況。另外針對一些大陸來台已購客，近年迫於政策無奈，來台困難，只能賣掉房子，就有房仲說：「有些大陸屋主賣房很狠的，7折也賣，6折也賣。」

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▲大陸人來台買房限制多，統計22年來僅有730件。（圖／記者項瀚攝）

2002年修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例第69條》，開放大陸人來台買房，但由於限制多，因此購買比例相當低。據內政部最新資料，從2002年到今年Q2，只有730件，權利價值約163億元。

大陸人來台買房，除了有「345條款」，也就是3年內不能買賣、持有台灣房地產1年最長只能住4個月、貸款最高5成。2014年陸資買房又多了總量限制，規定陸資每年買房上限為建物400戶、土地13公頃，長期總量管制為房屋2萬戶與土地1300公頃。

而最廣為人知的是，由於小坪頂「萬通2011（現名為 陽明悅活）」豪宅社區引發爭議，政府還在2015年祭出所謂的「萬通條款」，同一社區大陸客戶不能超過10%。回看大陸人買房統計的數字，就可發現，自2017年「萬通2011」過戶60戶量體，衝高整體交易數字後，整體趨勢不斷向下，2021年以後更是不到30件。

▲大陸人士來台買房統計。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「從2002年以來，大陸人來台買房意願一向不高，占總交易量1%不到，他們其實也沒什麼炒房狀況，反倒是過去曾出現一些台灣的業者，打著陸資炒房，拉抬房價，比較像是自己人在炒。」

另外，一些過去在台買房的大陸人，近年迫於政策無奈，無法來台，因此只能出售在台房屋。小坪頂不動產總經理林宏田表示：「這幾年兩岸交惡，陸客來不了，一些大陸屋主房子住不到、看不到、摸不到，當然心裡不舒服，老子不爽當然就賣了，大陸人賣房是很殺的，有些人7成賣、6成也賣。」

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