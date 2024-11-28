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閒置29年少收億元租金　高雄「高檔日料店」3.3億求售

▲▼ 高雄,白鹿,日本料理,美麗島 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「白鹿日本料理」曾經是高雄具代表性的高檔餐廳，1995年歇業，空置至今已29年。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「白鹿日本料理」曾經是高雄具代表性的高檔餐廳，1995年歇業至今已29年，在地仲介透露，屋主具鋼鐵背景、資產雄厚，多年前月租金曾開出40~50萬元，想承租的租客需承諾「室內裝潢不能調整」，因此一路空置至今，起碼少收1.3億元租金，目前開出3.3億元求售。

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「白鹿日本料理」曾是老高雄人記憶中最高檔的日本料理店之一，根據台灣公司網顯示，該店為1986年成立，目前已顯示停業，根據在地人回憶，白鹿剛開幕時在中山路簡直是地標，是以台式日料為主打的高檔餐廳，裝潢、服務都相當高級，大約只營業10年，1995年就歇業空置至今。

▲▼ 高雄,白鹿,日本料理,美麗島 。（圖／記者張雅雲攝）

▲門口有白鹿招牌LOGO，還有「5朵市花的餐廳」金字，門口則掛有「中日焊條公司」、「萬錕企業」、「修為企業」的招牌。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於高雄市新興區中山一路，雖然現在鐵門深鎖，但門口除了白鹿招牌LOGO外，還有「5朵市花的餐廳」金字，門口則掛有「中日焊條公司」、「萬錕企業」、「修為企業」的招牌。

根據銷售資料，地坪132.1坪、建坪376.4坪，屋齡40年，為地上4樓、地下1樓的電梯透天，開價3.3億元，換算單價249.8萬元，該案5年前曾開價3億383萬元出售，5年後開價出現小降80萬元。據了解，屋主為修為企業。

▲▼ 高雄,白鹿,日本料理,美麗島 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該店地段相當精華，位於高雄市中心，鄰近捷運美麗島站。（圖／記者張雅雲攝）

東森房屋亞灣經貿店長陳士廷表示，當初開店時，屋主具鋼鐵業背景，資金相當雄厚，多年前曾開出40~50萬元出租，並要求租客需承諾「室內裝潢不能調整」，讓不少有意承租的租客打退堂鼓，後來消失在租賃、交易市場多年，等於餐廳從歇業後就空置至今，直接變成都市傳說。

若以40萬元租金換算，29年租金起碼少收1億元，近年因二代處分資產，又重新在房市銷售。

陳士廷表示，該店地段相當精華，位於高雄市中心，鄰近捷運美麗島站，附近也有大統百貨等，商業機能發達，以區域地價來看，200~250萬元都堪稱合理，尤其中山路沿線土地稀缺，近年吸引不少建商進場整合，今年茂德收購附近透天店面，換算每坪成交價達222.58萬元，對建商來說，整合透天不是價格問題，是早期不缺錢的屋主有沒有意願釋出。

項目 資訊
店名 白鹿日本料理
位置 新興區中山路
坪數 地坪 132.1 坪、建坪 376.4 坪
屋齡 40 年
開價 3.3 億
預估租金 40~50 萬

▲白鹿日本料理小檔案。（ETtoday製表）

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，該區為商5用地，但是若無法整合周邊透天，再利用價值不高，主要是單獨入手地坪不夠大，加上中山路畫滿紅線，又退縮為人行道與停車格，人、車潮停車不便不易停留，店面經營過路客難度高，加上租金高，租客產業較受限。

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關鍵字：高雄白鹿日本料理日料租金空置日本料理

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