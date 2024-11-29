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月租一口氣漲17萬！　醫美診所無縫接軌「老佛爺」接待中心店面

▲▼醫美診所,西區,公益路,老佛爺,明日選品 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「明日選品」才剛撤出位於西區台灣大道、中興街口的3層樓角間店面，遷往剛落成的「老佛爺」社區一樓店面。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台灣每年醫美市場產值超過600億元，帶動醫美診所持續崛起，近期熱門商圈指標店面都被醫美診所拿下，其中隨著忠泰集團新案「老佛爺」成屋後，接待中心與旗下明日選品店面遷往該社區後，醫美集團大手筆接手掛起醒目招牌，信義房屋專家表示，近期店面出租主力以醫美診所、眼科診所、寵物用品店最夯。

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台灣大道、中興街口的3層樓角間店面，位居草悟道首排，忠泰集團旗下「明日選品」，2020年砸下月租金51萬元進駐，知名咖啡師王策也曾進駐一樓、開設店中店，二樓以上空間則為「忠泰老佛爺」接待中心，隨該建案已成屋，建案銷售、明日選品也同步搬遷，店面10月1日才剛撤出，目前已掛起醫美診所即將進駐的招牌。

▲▼醫美診所,西區,公益路,老佛爺,明日選品 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「凡登整形醫療集團」以68萬元月租金承租。（圖／記者陳筱惠攝）

即將進駐該店面的「凡登整形醫療集團」以68萬元月租金承租，據官網顯示，目前在台北、新竹、台南都有整形外科據點，首進台中就搶下草悟道商圈重要地段。

信義房屋公益忠明店申伃茜指出：「隨台中勤美洲際酒店開幕、老佛爺建案進駐蔦屋書店，草悟道商圈商業氛圍更顯熱絡，且該場域有400坪、空間大有停車場，未來也是捷運藍線熱門站點之一，雖然租金5年漲3成，但實際上5年前正是疫情剛爆發時，租售都相對低迷的時間點。」

申伃茜也觀察，近期店面出租主力以醫美診所、眼科診所、寵物用品店最夯。

▲▼醫美診所,西區,公益路,老佛爺,明日選品 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲亮儷生物科技有限公司以總價近3.1億元出手，3年時間近期終於掛上招牌「光澤診所」。（圖／記者陳筱惠攝）

另，公益路上知名連鎖餐廳「薄多義」2020年撤出公益路，空租一年後由醫美集團整棟買下，該建物地坪158坪、建坪515坪，由亮儷生物科技有限公司以總價近3.1億元出手，購入3年，近期終於掛上招牌「光澤診所」，除光澤診所外，還有京都堂中醫、澤之湯體重管理中心，預告未來該處將採取複合式經營。

對此，商仲業者洪小姐指出：「近期重要商圈的指標旗艦店面，已經擺脫疫情干擾，房東陸續恢復到原本的租金水平，以醫美集團來說產業利潤相對高，付租能力強，較能負擔搶租大型店面。」

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關鍵字：台中醫美商圈店面西區草悟道老佛爺公益路信義房屋

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