新竹、三重案今年賣破3百億　祝文宇曝：年終最高發出40個月以上

記者項瀚／台北報導

「過去市場交易歸零時，我們一樣賣啊，只要產品對了，不怕市場不好！」面對央行打房，預售案場來人大減，代銷天王、愛山林董事長祝文宇老神在在，明年集團代銷加上自建案要推3千億元，其中1千億是自建案，遠高今年600億元。

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▲面對房市買氣疲弱， 愛山林董事長祝文宇說：「產品對了，一樣賣。」（圖／記者項瀚攝）

祝文宇表示：「919央行打房後，市場急凍，來人量只剩下過去10%，但事實上並非都是政策的原因，天氣也有很大影響，這2個月動不動就下雨、颱風，本來就不會有人來看房。」

展望後市買氣，祝文宇有自信地說：「就是個案表現，過去市場交易歸零的時候，我們一樣賣啊，只要產品對了，不怕市場不好，明年代銷案加上自建案要推3000億元。（含非上市部分）」

愛山林今年自建案推600億元，明年則來到1000億元，並且開工下去，自建案、代銷案比例朝向9：1，最快3年後就可能實現。祝文宇說：「就是要測試我們營造、交屋的能力，並把資本額做大，把資金放到上市公司（愛山林）這邊，才能繼續買地。」

至於銀行滿水位，已購客是否面臨交不了屋的困境。祝文宇說：「過去幾年買預售的客戶都賺錢，當然會想辦法交屋，一定要交屋，錢從哪裡搬來都值得，目前公司完全沒有碰到斷頭、無法交屋的狀況。」

另外，愛山林員工薪資去年平均達552萬元，成為上市公司第一名，引發話題。那今年呢？祝文宇說：「今年代銷賣了1000億元，超越去年，獎金比例是千分之7，總共要發7億元，沒有去細算每月員工的薪資，大家表現不同，最高的年終超過40~50個月。」

▲明年愛山林代銷+自建案推案量估達3000億元（含非上市）。（示意圖／記者項瀚攝）

愛山林（2540）前3季財報表現亮眼，前3季營收75億元，稅後純益16億元。值得關注的是，受惠自建案交屋，愛山林10月單月營收達18.08億元，年增174.62%，累計前10月營收93.11億元，超越去年全年度合併營收，更創下單月、累月歷史新高。

今年1~10月愛山林代銷共售出1015億元案量，其中銷售百億個案包括「宏道新竹帝寶」169億元、「都廳大院一、二期」140億元。展望明年，代銷事業將再推出2307億元，其中規模最大的是中和「左岸明珠」，該案總銷高達388億元，同時也適合建案，愛山林占46%。

自建案預計交屋部分，逐年將有放大趨勢，明年預計交屋147億元，2026年將來到180.5億元，2027年預計將一舉來到284.6億元。總計愛山林手上自建案總銷金額達2631.6億元。

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