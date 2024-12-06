北市最大古蹟ROT餐廳　租金曝光！業者吐：壓力不小

記者項瀚／台北報導

北市規模最大的古蹟ROT餐廳「孫立人將軍官邸」，占地1300多坪，但業者透露「權利金+租金，每年下來約800多萬元。」此外，該區室內空間僅300多坪，換算租金單價也要3000多元，沒比較便宜，還要多負擔古蹟修繕、維護費，以及古蹟不能使用明火的限制，經營壓力不小。

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▲北市規模最大的古蹟ROT餐廳「孫立人將軍官邸」，占地1300多坪。（圖／記者項瀚攝）

「孫立人將軍官邸」已有116年歷史，位於台北市中心、中正區南昌路一段上，為混合和式與西洋式的建築，前身為陸軍聯誼廳，占地廣大，但由於過去不對外開放，也顯得格外神秘。

到了這幾年，「孫立人將軍官邸」才交由民間業者經營，走ROT，成為文創餐廳。事實上，「孫立人將軍官邸」占地廣達1300多坪，也是台北市最大的ROT案、最大的古蹟餐廳。

經營「孫立人將軍官邸」ROT案的雅鴿文創執行長呂昌熙表示：「比起租一般的店面，經營古蹟餐廳艱困許多，首先基於安全考量，古蹟內不能使用明火，所以我們的廚房需特別設在園區外，煮好之後，再由服務生端過來。」

呂昌熙接著透露：「古蹟ROT的租金也不便宜，其中有複雜的計算公式，包括固定權利金、營業額抽趴等等，此外租金也會依照公告地價而調整，總結這些固定成本，每年需付800萬元，而且還不算古蹟的修繕、維護成本。」

呂昌熙說：「我們這邊雖然占地1300多坪，但實際可營業的餐廳部分僅300多坪，以每年800多萬元來算，租金單價也要3000元，沒有比一般店面還要便宜。」





▲「孫立人將軍官邸」小檔案。（表／記者項瀚製）

中信房屋南門加盟店經理曾煥凱表示，「孫立人將軍官邸」位於南昌路、福州街交叉，雖然區域家具街近年較為蕭條，但距離捷運中正紀年堂、古亭站不遠，周圍還有2家醫院、麥當勞，人潮效益仍不差。

曾煥凱指出，該區店面單價可達3000~4000元，有些甚至更高，而「孫立人將軍官邸」室內單價2000多元，且還有大面積的空間附加價值，其實價格不算貴，惟租金總價高是個考驗。

▲積極投入ROT古蹟案的還有力麒建設前董座郭淑珍。（圖／記者項瀚攝）

事實上，為了保存文化價值，除了市定古蹟、國定古蹟之外，還有歷史建物。而與「孫立人將軍官邸」一樣，投入ROT古蹟案的還有力麒建設前董座郭淑珍，她也被封為「標準的藝術控」。

力麒建設在台北市握有古蹟ROT案包括，和平東路一段巷內老宅「大院子」，為日據時代歷史建物「台灣大學公共宿舍」，屬台大ROT案，基地也達千坪，在2013年曾歷經火損，郭淑珍於2014年取得，修復期2年、租約15年，歷時近3年半斥資逾8000萬修復後終於完成。

另外，位於牯嶺街的一代哲學大師方東美故居，占地400多坪，也在郭淑珍的努力下變身為「東美院」。事實上，力麒多年前就在東美院旁推豪宅，雖已完銷，但社區後方卻有片荒廢建築，擔心住戶疑慮的郭淑珍打聽後發現，因緣際會就以ROT形式標下廢棄老宅。

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