17死「夏威夷三溫暖」舊址翻身租套大樓　傳產業者1.1億買下

記者陳筱惠／台中報導

台中市北區三民路三段「夏威夷三溫暖」在1996年發生火災，造成17人死亡，原址拆除後空地閒置多年，新地主蓋成多間全新出租套房的大樓，6年後順利以1.17億元出脫，新買家則是傳產企業。

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▲「夏威夷三溫暖」在1996年發生火災，造成17人死亡，原址拆除後空地閒置多年，新地主蓋成多間全新出租套房的大樓。（圖／記者陳筱惠攝）

1996年2月上午，當時夏威夷三溫暖發生大火，火勢延燒2小時才被控制，造成17人死亡、1人受傷。該三溫暖燒毀後，空地閒置多年後，由投資公司買下土地改建成了新大樓，轉身變成42套房的出租大樓。

據地籍資料顯示，該棟5樓建物，屋齡6年，總面積206.81坪、地坪58.68坪，共計42套房，依照周邊租金行情，21世紀不動產資深經理沈政興說：「1間周邊行情是1萬元至1.3萬元，以滿租情況來說，月收可達42萬元，年收504萬元，若以500萬元來計算，投報率4.2％，管銷抓一抓還有3%投報率。」





▲透套產品6年後順利以1.17億元出脫，新買家則是傳產企業。（圖／記者陳筱惠攝）

實際查詢買家，則是位於台中太平的傳統產業轉投資的投資公司，對此，沈政興表示：「近期這類收租型產品的詢問度居高不下，除了受到政策影響外，傳統產業利用多餘資金置產，追求穩定投報即可。」

商仲業者表示：「不少投資型公司習慣招滿租之後再出售，『帶租約賣比較能賣個好價格』，多半原因是要尋找下一個標的，跳脫地主思維，有獲利就先了結，現金要流通才能創造更大價值。」

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「該棟透天厝鄰近一中商圈、中國醫藥大學及中科大，周邊租賃市場十分發達，所以即便基地曾因火警拆除重建，在租賃需求扎實的情況下，仍有不錯的收租效益。收益粗估比銀行利息高出許多，因此吸引投資人入手抗通膨。」

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