台中開發商砸3.38億　吃下彰化719坪汽車旅館

記者陳筱惠／台中報導

土地交易熱區移轉，台中市開發商轉向彰化獵地，據實登揭露，8月時位於彰化市崙平南路上的「山水和風汽車旅館」出現3.38億元交易，實際走訪現場，該汽車旅館已經歇業，在地房仲表示，崙平特區人口稠密，未來還有火車站新設站點議題。

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▲8月時位於彰化市崙平南路上的「山水和風汽車旅館」出現3.38億元交易。（圖／記者陳筱惠攝）

位於彰化市崙平南路上的「山水和風汽車旅館」出現3.38億元交易，實際查找該汽車旅館官網，上面顯示「本館將於2024 年11 月4 日正式結束營業。過去的歲月裡，我們非常榮幸能夠為每一位旅客提供舒適的住宿與貼心的服務。」

進一步追查，該塊土地含道路用地共計719坪，直接拆算土地單價每坪土地單價來到47萬元，對此，台灣房屋彰化大埔特許加盟店店東邱垂杜分析：「崙平特區過去以華廈個案居多，20年發展下來也成為彰化市人口稠密處，周邊有交流道、信義國中小學區、公園、賣場，甚至連優衣庫都進駐，還有一個鐵路高架化新設站點的利多。」

▲此次再度插旗，知情人士透露，德鑫建設將繼續整合周邊土地，整體基地面積有望超越千坪。（圖／記者陳筱惠攝）

邱垂杜表示：「市中心的土地行情都來到5字頭以上，以該區段來說逼近5字頭算是買在行情，尤其是該塊土地面寬夠寬，對開發商來說相對好規劃，而據傳距離不遠的另一家『歐遊國際連鎖精品旅館彰化館』也傳出有買家在談。」

據了解，此次購入「山水和風汽車旅館」房地的雖為自然人，但實際上則是台中開發商德鑫建設，此次並非德鑫首度插旗彰化，2019年彰化市曉陽路裕毛屋超市「凱福登」歇業後，2018年德鑫建設以7.59億元接手開發改建，2020年推出「德鑫世紀官邸」，當時以最高單價41.84萬元成為彰化最貴豪宅。

此次再度插旗，知情人士透露，德鑫建設將繼續整合周邊土地，整體基地面積有望超越千坪。

另外，實際查找歐遊國際連鎖精品旅館彰化館，雖然目前地籍資料未出現異動，但邱垂杜認為：「目前台中建商開始前往彰化市獵地的趨勢這2年來相當明確，尤其是大型開發商，而彰化人對於新穎外觀、豐富公設規劃接受度也高，在台中地價高漲的情況下，趨勢無可避免。」

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