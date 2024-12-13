建案1招拉回自住客　在地：買氣相對「暴衝期」算普通

▲第七波信用管制措施後，市場買氣急凍，高雄仍有新案開出紅盤，連在地人都「嚇到吃手手」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

第七波信用管制措施後，市場買氣急凍，高雄仍有新案開出紅盤，買氣旺到連在地人都「嚇到吃手手」，成交價也登5字頭。專家分析，現在各案場均有默契拉長銷售期，熱銷案則是以拉長付款時間，來吸引購屋族進場。

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面對央行祭出信用管制，各大案場來人驟減，有些建案只能用「來人冷清」形容，近期有新案開紅盤，大出外界預料。

遠雄房地產總經理張麗蓉表示，9月上旬進場的「遠雄沐蘊」位於中都重劃區，規劃23~40坪，實登揭露至10月底，2個月已成交52筆，占總戶數208戶的25%，且單價介於50.2 ~57.5萬元，自住客仍買單。

位於美術館特區的「美術1808」，根據實登，從9月中到10月底，也成交89戶，社區共493戶，成交單價為49.8~58.2萬元，買氣也有不錯表現。

此外，位於楠梓區的「興.楠梓」，根據實登，8月底至10月底共有86筆交易紀錄，若以9至10月2個月的時間來看，成交量也有71筆，單價為29.2~40.9萬元。南高雄的都更案「星峰匯」近期開案，也傳出買氣相對亮眼，不過實登尚未揭露。

案名 位置 已售戶數(戶) 完工日 單價 遠雄沐戀 中都重劃區 52 2028 年底 50.2 ~ 57.5 萬 美術 1808 美術館特區 89 2027 年底 49.8 ~ 58.2 萬 興.楠梓 楠梓站前商圈 71 2029 年 Q1 29.2 ~ 40.9 萬

▲9~10月銷售50戶以上新案。資料來源：實價登錄（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，這樣的數字在之前房市暴衝的階段，只能算是普通，但如今民眾均預期房價下跌、普遍觀望的市況下，就變成相對的異軍突起。

張麗蓉表示：「919後任何新案的推出，多少都受到影響，遠雄購地首重交通、公共建設和都市規劃等3大因素，地段成為創造這波好買氣的主因。」

謝哲耀表示，現階段進場的多為自住客，或是認為高雄房市為長期看漲的置產客，目前買氣冷颼颼，各案場均有默契拉長銷售期，賣的不錯的新案，除地段性佳支撐外，大多拉長付款時間，完工日都在2027年以後，部分搭配低自備方案，來吸引消費者進場。

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