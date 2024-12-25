Toyz獄中開火鍋店選址七期　在地估：月租約25萬元

▲因案入獄的網紅Toyz，選址台中七期開設火鍋店。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

因案入獄的網紅Toyz，選址台中七期開設火鍋店，新店日前開幕，其YouTube頻道更是無預警上片，找來演藝圈大老徐乃麟代班，當起「美食公道伯」點評自家餐廳，這位最懂流量的男人，選點更蹭到米其林一星餐廳，掀起討論熱潮。

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Toyz曾是《英雄聯盟》世界冠軍選手，轉戰YouTube界後，也以美食公道伯系列影片聞名，曾因批評米其林餐廳難吃而與店家槓上，後又因評價另一網紅超哥所開餐廳的食物而引起紛爭，對評論美食言論犀利。

Toyz頻道請到徐乃麟評價自己餐廳的食物，對於多數餐點都表示稱讚，不過吃到「竹炭炸豆腐」時，卻忍不住批評「咬下去沒有熱度，」對新店菜色有褒有貶，網友也熱議，在監獄還能開餐廳，「Toyz不愧是最懂流量的男人」。

▲七期核心消費實力堅強，租金單價有2000元的實力。（圖／記者陳筱惠攝）

七期資深房仲廖香婷認為：「七期核心消費實力堅強，觀察該店平均消費1500元起跳，符合區域消費，租金也有一坪2000元的實力。有趣的是，二樓的Forchetta是米其林一星餐廳，人均消費3500元，地段消費力不容小覷。」

住商不動產台中七期園道加盟店店東謝德亮指出:「七期名人巷周邊租金行情，2020年時約為每坪1500元左右，近幾年比較指標物件有屋馬集團以75萬元，租下惠中路上480坪獨立店開設『涮屋馬』。推測Toyz的火鍋店佔地約100坪，租金應該在25萬元左右。」

「鍋癮子」位於惠中六街上，步行2分鐘就可以到夏綠地園道、5分鐘到國家歌劇院，地段相當好，原店址為美髮店，與其相鄰的還有五十嵐品牌旗下的貴婦早午餐店「KOI」，對面則是知名粵菜餐廳「富彩軒」。

▲這位最懂流量的男人，選點更蹭到米其林一星餐廳當鄰居，掀起討論熱潮。（圖／記者陳筱惠攝）

過往，七期被稱為美食沙漠，不少家住七期的貴婦更感嘆「連洗頭店都很少，」近幾年生活機能陸續有所改變，特別是蔦屋書店開幕後，帶動一波展店熱潮，而Toyz新店轉個彎就是市政北二路，三宅一生旗艦店、蔦屋書店、吳寶春麥方店等都在此，附近豪宅林立，吸引名人入住，因此而有「七期名人巷」之稱。

▼ Toyz七期新店小檔案。

項目 內容 備註 店家名稱 鍋癮子 地址 台中市七期惠中六街 (鄰近夏綠地園道、國家歌劇院) 鄰近地標 蔦屋書店、米其林一星餐廳Forchetta、三宅一生旗艦店、吳寶春麥方店等 位於「七期名人巷」附近 客單價 1500元起跳 店面大小 約100坪 月租金 約25萬元 (估計) 根據同區案例推算 特色 位於七期精華地段，鄰近米其林餐廳，話題性高

謝德亮認為名人開店進駐七期，除本身流量外更因搶進好地段而掀起討論，「對餐飲業來說，獨棟標的經營租金貴一點也還能接受，不過七期居民對吃很挑惕，要進駐在此不只口袋要深，餐飲品質也得很有實力。」

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