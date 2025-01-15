否認「自砍京華城案20%容獎」　鼎越指暫緩部分工程：沒有拋棄

▲關於「京華城」改建案20%容積獎勵，鼎越強調，沒有要拋棄。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「京華城」改建案持續成為焦點，關於20%容積獎勵，鼎越強調，沒有要拋棄20%獎勵容積，而是暫緩20%獎勵容積部分工程，並欲辦理變更建照、設計。

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前台北市長柯文哲因京華城案被羈押禁見，其京華城20％容積獎勵該如何處理，備受外界關注。台北市副市長李四川15日上午找專家學者開會討論，會後透露，鼎越開發願自砍20％容積獎勵。

鼎越聲明表示，是為避免京華廣場工程延宕，對工地周邊公共安全及城市景觀、區域發展造成不利的影響，也維護公司投資大眾權益，避免社會資源浪費，願配合北市政府於10月24日會議紀錄結論，「先暫緩前此合法取得20%獎勵容積部分之工程。」換算起來，就是拿掉約2層樓的高度。

鼎越強調「並未拋棄20%獎勵容積」，並將依台北市政府所舉行之專家學者會議獲得結論後，再決定後續事宜。

簡單來說，鼎越是「暫緩20%獎勵容積部分工程」，並欲辦理變更建照、設計，而非今早媒體所寫的「願意自己將20％容積獎勵暫緩變更設計」。

未來，若這20%容積獎勵爭議解除，沒有任何疑慮的話，鼎越也會再變更，加回這20%容積獎勵。

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