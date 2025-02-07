差2個月買房！　機捷「首個賣破3字頭」社區屋主現省372萬

▲台中北屯區機捷特區就有同一層鄰居分別於去年7月與9月購屋，總價差了372萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

不少購屋民眾認為雖然打炒房政策奏效，但房價鐵板一塊，不過購屋族晚買是否可以撿到便宜，實登證實，位於台中北屯區機捷特區就有同一層鄰居分別於去年7月與9月購屋，差不多坪數下，總價差了372萬元。信義房屋專家表示，自住客出手買到不影響，目前投資買盤呈現觀望。

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根據實價登錄揭露，機捷特區過去預售時第一個賣破3字頭的社區「惠宇朗庭」屋齡1年，在房市多頭時曾經出現過6字頭交易，但隨著房市冷卻，出現差2個月時間買房，同一棟、同樓層、坪數差不多的相鄰物件，出現372萬元總價的落差。

經過比對，2間第一手屋主分別在預售時取得，Ａ戶單價33.35萬元、總價1801萬元；Ｂ戶為單價32.45萬元、總價1772萬元。但Ｂ戶於去年7月尚未打房前轉手，以單價50.52萬元、總價2592萬元出售，帳面獲利820萬元。

而Ａ戶屋主晚了2個月出手賣房，9月成交2200萬元，拆算單價42.36萬元，帳面獲利399萬元，每坪與鄰居相比，單價就少了8萬元。

▲台中北屯區機捷特區新成屋與剛交屋的社區皆出現大幅降價的案例。（圖／記者陳筱惠攝）

對此信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆分析：「受到打炒房以及銀行貸款滿水位影響，不少新社區都有出現類似情況，即便現在房貸放款趨緩，但實際上利率幾乎都來當2.8%左右（新青安除外），不少過去投資買盤評估下會選擇少賺、獲利了結。」

機捷特區內不僅「惠宇朗庭」出現大幅降價的案例，包含同樣甫交屋的「登陽林映道」，也出現頂樓戶8月成交53萬元物件，但鄰居晚3個月買每坪僅42.24萬元，兩者單價相差11萬元的案例。

對此，吳俊霆說：「目前整體市場仍是相當觀望，現在自住客出手買到長遠來看並不影響，但整體價格衝上5、6字頭時，對投資盤來說就獲利會有難度，產品的坪數、設定也是會有影響。」

21世紀不動產資深經理沈政興說明：「其實就是數字遊戲，以貸款千萬元來說，利率只要超過2.5％，房屋出租加上傢俱家電以及其他成本，就已經回收不了，當持有成本變高，以投資角度來說，獲利了結會是比較多人的選擇。」

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