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全台最老「TGI Friday's」熄燈不哭　新店址曝光

▲▼ 英才路,美式餐廳,崇德路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲創立於1994年、現存全台最老的「TGI Friday's 台中英才店」，即將結束約31年的歷史。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

創立於1994年、現存全台最老的「TGI Friday's 台中英才店」，即將結束約31年的歷史。據業者表示，此次是針對商圈轉移進行遷址，但預計4月前將會再開設「台中崇德店」，而崇德店的正確地點也隨之曝光。

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「TGI Friday's」新店地址位於崇德路二段上，原「生活工場」的店址，該路段同樣是人潮密集的美食商圈，周邊有韓式炸雞bb.q CHICKEN、勝博殿、輕井澤火鍋。

▲▼ 英才路,美式餐廳,崇德路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「TGI Friday's崇德店」新址為原「生活工場」雖非角間，但地點熱鬧，租金有望上看20萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察崇德路二段上，周邊本為醫療相關的老透店總面積約124坪，去年就以7萬5千元租給三商巧福，另外一側屋齡37年的轉角透店，則是租賃給包子店，創下租金6萬5422元，創下單價2500元的高價，另外韓式炸雞bb.q CHICKEN則是在3年前以月租金16.6萬元承租與「TGI Friday's崇德店」同一排店面。

而清一色進駐的店家都是餐飲類相關的業種，「TGI Friday's崇德店」新址雖非角間，但據了解該排為同一個房東，具有建商背景，來自彰化，在地房仲業者預估，崇德路二段上，目前單坪租金行情落在700~2500元，單價出現落差，是因為周邊大、小店面多、騎樓攤商也不少。

21世紀不動產資深經理沈政興就說：「該區段正對面是辦公大樓，離漢口路商圈、『文心崇德捷運站』都不遠，人潮密集度高，像Friday's這樣的中型、連鎖餐飲店面，周邊需求大增，且新承租的店面為1、2樓，地坪約20~25坪，以隔壁炸雞店2021年租金就達16萬元以上來說，現在新的租金有望上看20萬元。」

▲▼市政路,溫十八 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲高檔火鍋「橘色涮涮屋」之後將搬到市政路上的「溫十八溫體牛火鍋」舊址。（圖／記者陳筱惠攝）

餐飲業熄燈搬家的還有2021年11月進駐台中新光三越的「橘色涮涮屋」，之後將搬到台中市政路上的「溫十八溫體牛火鍋」舊址，預計3月下旬開幕。在地房仲溫俊豪說：「『溫十八溫體牛火鍋』舊址是七期少數具備餐飲群聚效應的地點，連鎖品牌包含星巴克、春水堂都在此展店，以該店佔地約110坪，推估租金大致落在15萬元~20萬元行情。」

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