寒流將來襲！當心建物磁磚剝落　北市建管處：最重罰30萬

▲大樓外牆磁磚可能因熱脹冷縮，產生鼓脹現象甚至發生剝落意外。（圖／台北市建管處提供）

記者項瀚／台北報導

寒流將來襲，台北市區低溫下探10度。建管處提醒，大樓外牆磁磚可能因熱脹冷縮，產生鼓脹現象甚至發生剝落意外。針對未維護構造安全的大樓，依《建築法》規定，將有相關罰則。

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據中央氣象局預報，預估自7日（週五）至10日（週一）為寒流影響最顯著時段，台北市區低溫下探10度、局部地區甚至可能出現10度以下低溫。

台北市建管處提醒：「大樓外牆磁磚可能因熱脹冷縮，產生鼓脹現象甚至發生剝落意外，籲請市民朋友於戶外活動時，請儘可能選擇具有遮蔽的空間，如騎樓等等，以維人身安全。」

台北市建管處提醒，建物所有權人、公寓大廈管理委員會應重視建築物外牆飾面及增設附掛物安全，確實做好外牆自主檢查，「如未維護其構造安全，依《建築法》規定，處建築物所有權人或公寓大廈管理委員會6萬元以上、30萬元以下罰鍰或5000元以上、1萬元以下怠金，並得連續處罰直至改善為止。」

另外，若因外牆剝落致人傷亡者，後續恐將面對民、刑事賠償之責任。

▲北市建管處呼籲，市民朋友於戶外活動時，請儘可能選擇具有遮蔽的空間。（圖／台北市建管處提供）

台北市建管處長虞積學強調，為鼓勵民眾維護老舊建物外牆安全檢測及完成修繕，依「臺北市建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點」規定，民眾可申請補助修繕建築物外牆費用。

補助對象為屋齡10年以上的建築物，以棟為單位，補助最高限額為20萬元，採實支實付。另外，北市都市更新處也有老屋拉皮更新補助，每案核准補助額度上限以不逾核准補助項目總工程經費之50%，且不超過新臺幣1200萬元為限。

建築師劉獻文補充，關於磁磚剝落的安全問題，日本將其納入公共安全部分，需定期檢查，而國內目前則尚未納入，建議政府單位可以效仿日本，現階段也呼籲民眾可以自費，預先檢查，免得憾事發生。

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