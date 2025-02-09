廚房電器擠爆！　網問：炊飯器收納櫃真的有用嗎？

▲原po透露之前一直煩惱廚房檯面阿雜，小空間放滿電器，該不該入手炊飯器收納櫃？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張雅雲／高雄報導

房價高漲，民眾購屋坪數愈來愈小，連帶廚房空間也縮水，想要讓坪數收納有限的小廚房發揮到最大效率，有網友上網問，「該不該入手炊飯器收納櫃？」透露之前一直煩惱廚房檯面阿雜，小空間放滿電器，但又擔心是否多層架就能解決收納問題，到底要不要入手？

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原PO在網路論壇《Mobile01》以「該不該入手炊飯器收納櫃？」為題發問，透露廚房檯面很雜亂，小小的空間要放熱水瓶、氣炸鍋、果汁機、電鍋，朋友以前推坑過炊飯器收納櫃，但當時覺得還要請人丈量、安裝很麻煩所以放棄，現在有點猶豫新家要不要裝？

但又擔心裝了效果不如預期，炊飯櫃本身占用空間會不會反而讓廚房空間更擁擠？也有人建議買簡單的多層架就能解決問題，忍不住上網想問小廚房用戶，是否需要專門的收納櫃？

有贊成入手的網友分析，炊飯櫃算是非必要品，建議依預算決定，有的話當然在美觀上加分，檯面看起來也比較整齊。也有網友認為若使用頻率高，當然可以安裝。也有網友以自身經驗分享，他安裝的是角鋼多層架，因為收納空間大，之後東西越堆越高，搞的跟倉庫一樣。

▲現階段房市以小宅為主，2房連電器櫃都不見得有空間可以擺放。（示意圖／記者陳筱惠攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，炊飯器收納櫃就是用來收納電鍋，主要是櫃內就會有排氣功能，不讓熱氣、水氣和油煙留在櫃體，避免電器過熱，價格大約1~1.5萬元，有些新案購屋會贈送電器櫃，不過因為有已購客覺得跟電器櫃功能重複，現在已經愈來愈少新案會附炊飯器收納櫃。

尤其現階段房市以小宅為主，2房連電器櫃都不見得有空間可以擺放，大多只剩一字型或小L型廚房；至於3房以上的家庭客群，多有基本烹煮需求，才會預留電器櫃位置，或直接當標配，讓廚房美感與實用同時兼具。至於該用層架還是收納櫃，建議可依自身預算選擇，一般層架甚至只要1~2成的價格，就能入手。

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