限貸令下「油料少一半」　台中建經理事長：房價跌3年

▲台灣房地產經多年多頭行情、量價齊揚，量與價都來到了高點，台中市未來3年共有約9.3萬戶要交屋。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台灣房地產未來3年預估會有40萬戶新屋完工，台中市就佔約9.3萬戶，預期市場空屋率將持續攀升。臺中市建築經營協會理事長楊志鵬更悲觀認為，「供給量若不下降，房價將跌3年。」

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臺中市建築經營協會蛇年開春第一場大師講座，邀請BSI（英國標準協會）東北亞區董事總經理蒲樹盛以「商機無限的淨零路徑－從產業視野解析策略方向」，會中臺中市建築經營協會理事長楊志鵬悲觀認為，供給量若不下降，房價將跌3年。

蒲樹盛認為，以不動產來說，低碳、永續議題迫在眉睫，建築相關領域，怎麼搭上世界潮流，從設計施工到維護營運，都成為重要的課題，「未來碳成本雖會增加，但換一個角度看，誰能開發出降低建造成本的手段，用科技助攻高成本問題，就是一個轉機。」

蒲樹盛說：「目前剛發佈的全球風險報告中指出，2025年起是自第二次世界大戰以來風險最高的一年，但同時綠色工業革命、AI工業革命，也是人類近代史以來最有機會翻身的一次。」





▲BSI（英國標準協會）東北亞區董事總經理蒲樹盛（右4）認為危機也是轉機、臺中市建築經營協會理事長楊志鵬（左4）悲觀認為，供給量若不下降，房價將跌3年。（圖／記者陳筱惠攝）

而楊志鵬從供需角度來闡述不動產當下市況，他說：「近幾年的不動產價量是資金堆疊，資金猶如房地產支撐及推進的油料，在限貸令下，資金油料少一半，已引發投資、投機客預期心理而退出市場。依供需及價格漲幅推理，房地產價格勢必走跌，跌幅依各區塊近年漲幅及供給量的不同，而差異明顯。」

楊志鵬觀察，「全台未來3年預估會有40萬戶新屋完工，市場空屋率恐將持續攀升。當前最重要的是要減少供給量、穩定房價。」

他提出：「取消建地取得18個月限期開發措施、暫停興建社會住宅、建照可延期3至5年，並強調不論是公部門、建商都該減量。」

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