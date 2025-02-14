ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

樹林新高度！LG17聯開宅簽約　信義：2年後開賣

▲▼ 。（表／翻攝自Google Maps）

▲信義開發拿下捷運土城樹林線第一個聯開案LG17站出入口A。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

信義（9940）拿下捷運土城樹林線第一個聯開案LG17站出入口A，於今（14日）簽約，將興建地上29層住宅大樓，規劃2~3房，可能在2年後預售。在地房仲認為，樹林區高樓不多，該案完工後將成為地標，估推案價有望站上6字頭。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

捷運土城樹林線第一個捷運開發案「LG17站出入口A捷運開發共構大樓」，由信義開發選為最優申請人，並於今（14日）舉行簽約儀式，預計2026年開工，預計5年內完工，投資金額16億元，而本次為信義開發第二度出手聯開宅，首次得標。

「LG17站出入口A捷運開發共構大樓」案基地約395坪，預計興建地上29層、地下5層約6300坪捷運住宅大樓，信義將捷運出入口與開發大樓整體共構設計及興建，3樓就能直接連通出入口，有效提升捷運運量，也實現到站即到家的便利性。

▲▼ 信義開發 。（圖／記者項瀚攝）

▲新北市捷運局長李政安（左）、信義開發總經理陳慶洪。（圖／記者項瀚攝）

信義開發副總李建坤透露，初步規劃2~3房、24~37坪，當地中古大樓最高已達5字頭，「我們很看好樹林，區域只要有新案推出，銷售速度都很快，而本案由於是與捷運聯開案，還有估價、分配試算等流程，預估可能在2年後才會銷售，價格還不好估。」

東森房屋三鶯區執行長廖麟鑫表示，土城樹林線為環狀線萬大線第二期延伸，LG17站規劃高架站點，位於樹人家商附近、大安路上，「大安路雖屬於樹林較偏的地段，靠山坡地一帶，但事實上以LG17站點來看，步行至樹林火車站僅10分鐘內，附近又有家樂福商圈，仍維持一定的生活機能。」

廖麟鑫表示，樹林區域高樓建物較少，LG17聯開案規劃29層，是樹林最高大樓，完工後將成區域新地標。房價方面，他指出，近年樹林火車站新案走高，新案已來到6字頭價碼，環狀線LG17站聯開案具捷運利多，估未來推案也有望6字頭起跳。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：捷運環狀線土城樹林線萬大信義開發聯開案新北市捷運局東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

三越氣爆！勾起高雄大統百貨傷痛　炸彈、大火商圈沉寂10年

台中新光三越百貨發生氣爆造成4死，後續全面停業。回顧高雄的大統百貨則是曾被炸彈攻擊，1995年又發生火災，財務損失慘重，加上原地修復、拆除重建2種方式卡關，直到2005年才改名「大統262」重新出發，五福商圈發展也因此停滯10年。

53分鐘前

百年繁華中和路珍稀新案！「君奕華品」盡享交通、機能與房價補漲紅利

台北雙和地區擁有豐富生活機能及完善學區，是不少人熟悉喜愛的生活圈，其中百年繁華的中和路更是精華地段中的精華，近期位於中和路與景新街交會處嶄新開案的「君奕華品」，成為想在此地長居久安者的熱門話題。

1小時前

台中新光三越「連續14年」全台最賺百貨！停業1天就虧7000萬

\台中新光三越百貨氣爆釀4死悲劇，初判是瓦斯氣爆引起，但原因尚未完全釐清，台中市長盧秀燕也宣布，新光三越無限期停業直至結果出爐。台中新光三越有「百貨店王」之稱，2024年業績達258億元，連續14年蟬聯全台營收第一名，有同業預估，恐停業3個月全面檢修，損失將高達60億元左右。

1小時前

樹林新高度！LG17聯開宅簽約　信義：2年後開賣

信義（9940）拿下捷運土城樹林線第一個聯開案LG17站出入口A，於今（14日）簽約，將興建地上29層住宅大樓，規劃2~3房，可能在2年後預售。在地房仲認為，樹林區高樓不多，該案完工後將成為地標，估推案價有望站上6字頭。

1小時前

買房「以小換大」可行嗎？專家曝關鍵：效果應該是好的

買房的時候，以小換大、以老換新，是好的策略嗎？近日有網友發文表示，很多人都說，小房、大房都會漲價，所以她就心想著，自己應該先湊齊小房的頭期款，買了之後等漲價，再賣掉換大房，但不知道她這樣的想法是合理的嗎？對此，信義房屋專家表示，如果房價漲的話，效果應該是好的，但還是要自己評估一下成本加上去後是否划算。

1小時前

新光三越損失恐破60億　業界估建物修復至少要半年

新光三越中港店昨（13）日近中午氣爆，釀4死悲劇，成爲近代最嚴重的百貨工安意外，市府也表示未收到新光三越美食街裝修工程的施工申請，目前事故原因尚待調查，不動產業者評估，不含調查、調解等時間，光是該建物要修復至少要半年。

2小時前

新店央北房價衝　隔壁「地位顯赫」屋主開始積極重建

新店央北重劃區房價衝，隔壁的「中央新村」近年也慢慢有了變化。事實上，該區頗有自成一格之感，過去住了許多國大代表，地位顯赫，近年隨危老與全案管理普及，該區也出現許多小型危老案，全區約200棟透天中，已有約30案。

3小時前

新光三越氣爆「外牆炸出洞」　建築設計師分析：否則更加慘重

位於台中市西屯區的新光三越百貨，昨（13）日上午11時許發生嚴重氣爆，造成4人死亡、30人受傷，經過初步了解，當時12樓整個美食街廣場正在進行改裝，但氣爆地點在2天前就拆錶、沒供應瓦斯，事故發生原因仍有待調查。對此，建築設計、室內設計起家的「孵大學Xuniversity」創校校長謝昆霖指出，針對許多人疑惑「拆除裝潢引發氣爆並將外牆炸出洞」的問題，他將從2個面向去談論，同時強調「真相還是以調查為主」。

3小時前

掌握大學城未來性　跟著「遠雄洄山行」為子女置產抗通膨

「遠雄洄山行」獲得許多逢甲大學的師生、校友購買，不論是即將升大學二年級有宿舍需求的客戶，為子女購屋作為第二個家兼畢業後居住，亦或是畢業校友看好大學城周邊水湳經貿、七期、中科的發展性也置產購屋，認為有74號快速道路及國道的帶動之下，西屯的水湳經貿園區前景將非常可期。

4小時前

高雄金融街掉漆！泰式、烤肉2家老店歇業　在地：租金難降

中正三路是高雄知名金融街，聚集眾多金融機構，帶動周邊餐飲業蓬勃發展，不少餐廳一開就是10幾年，沒想到近期「著火的牛阿根廷烤肉」與「卡拉包泰式餐廳」都相繼宣布歇業，專家分析，近年商圈轉移，金融街掉漆，加上店租難降、人事成本高，老店也難撐。

4小時前

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新光三越氣爆「外牆炸出洞」　建..

台中新光三越「連續14年」全台..

台南人的天龍國！　在地揭「買房..

新北房屋稅稅籍清查　違建恐被追..

中和新社宅要來了！離板橋站車程..

神秘客年付租432萬　無縫接手..

新光三越損失恐破60億　業界估..

2600名地主注意！　南科特定..

高雄金融街掉漆！泰式、烤肉2家..

新光三越氣爆！疑12F裝修惹禍..

ETtoday房產雲

最新新聞more

三越氣爆！勾起高雄大統百貨傷痛..

百年繁華中和路珍稀新案！「君奕..

台中新光三越「連續14年」全台..

樹林新高度！LG17聯開宅簽約..

買房「以小換大」可行嗎？專家曝..

新光三越損失恐破60億　業界估..

新店央北房價衝　隔壁「地位顯赫..

新光三越氣爆「外牆炸出洞」　建..

掌握大學城未來性　跟著「遠雄洄..

高雄金融街掉漆！泰式、烤肉2家..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366