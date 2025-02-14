樹林新高度！LG17聯開宅簽約　信義：2年後開賣

▲信義開發拿下捷運土城樹林線第一個聯開案LG17站出入口A。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

信義（9940）拿下捷運土城樹林線第一個聯開案LG17站出入口A，於今（14日）簽約，將興建地上29層住宅大樓，規劃2~3房，可能在2年後預售。在地房仲認為，樹林區高樓不多，該案完工後將成為地標，估推案價有望站上6字頭。

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捷運土城樹林線第一個捷運開發案「LG17站出入口A捷運開發共構大樓」，由信義開發選為最優申請人，並於今（14日）舉行簽約儀式，預計2026年開工，預計5年內完工，投資金額16億元，而本次為信義開發第二度出手聯開宅，首次得標。

「LG17站出入口A捷運開發共構大樓」案基地約395坪，預計興建地上29層、地下5層約6300坪捷運住宅大樓，信義將捷運出入口與開發大樓整體共構設計及興建，3樓就能直接連通出入口，有效提升捷運運量，也實現到站即到家的便利性。

▲新北市捷運局長李政安（左）、信義開發總經理陳慶洪。（圖／記者項瀚攝）

信義開發副總李建坤透露，初步規劃2~3房、24~37坪，當地中古大樓最高已達5字頭，「我們很看好樹林，區域只要有新案推出，銷售速度都很快，而本案由於是與捷運聯開案，還有估價、分配試算等流程，預估可能在2年後才會銷售，價格還不好估。」

東森房屋三鶯區執行長廖麟鑫表示，土城樹林線為環狀線萬大線第二期延伸，LG17站規劃高架站點，位於樹人家商附近、大安路上，「大安路雖屬於樹林較偏的地段，靠山坡地一帶，但事實上以LG17站點來看，步行至樹林火車站僅10分鐘內，附近又有家樂福商圈，仍維持一定的生活機能。」

廖麟鑫表示，樹林區域高樓建物較少，LG17聯開案規劃29層，是樹林最高大樓，完工後將成區域新地標。房價方面，他指出，近年樹林火車站新案走高，新案已來到6字頭價碼，環狀線LG17站聯開案具捷運利多，估未來推案也有望6字頭起跳。

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