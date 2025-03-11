信義EPS達2.42元優前年　預言住宅市場將盤整

▲信義房屋召開法說會，2024年營收127.81億元，年減10％；淨利18.06億元，年增2%。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導



信義房屋（9940）2024年營收127.82億元，淨利18.07億元，年增2%。信義表示目前銀行放款雖然仍是偏緊縮，但實際申請時間已有些許改善，329檔期為未來風向球，利率部份逐漸穩定，房市谷地回溫，出現喘息空間。

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信義房屋今（11日）召開法說會，2024年營收127.81億元，年減10％；淨利18.06億元，年增2%，毛利率自去年26%增加至29％。受到信義開發於2024年遇到交屋空窗期，營收明顯減少，不過EPS（每股純益）2.42元，優於前年的2.39元，預計發放每股現金股利1.8元。

房市走向部分，信義房屋企研室專案經理曾敬德說明：「因2024年銀行房貸額度緊縮、利率條件也增加不少，使得房市熱度受到明顯抑制。展望2025年，銀行房貸雖不若前一年度緊縮，但低利率時代已然過去，購屋自住的剛需將回歸成為主流，住宅狀況相對盤整，商用、工業市場能見度比較高，整體預計上半年量縮格局未改變。」

房市何時會轉好，曾敬德表示：「目前首購族利率部分大約落在2.5%，升息訊息不強勢，可預期利率部分逐漸穩定，也出現喘息空間。但目前3月第一週的狀況，有比1、2月來得好，呈現谷底回溫之態，但畢竟自用當道，非自用買盤退場，整體情況仍難回到去年上半年。」





▲2024年受到銀行房貸額度緊縮、利率條件也增加不少，使得房市熱度受到明顯抑制。（圖／資料照）



另外，信義在手自建案部分有總銷28億元「板橋嘉品」，預計2025年下半年9月份左右交屋，另外總銷29億元「新莊嘉學」，預計2028年完工交屋。目前工程進度狀況都與符合預期。

也有投資人關心房仲店家數的問題，信義財務長陳志桓表示：「2025年目前2月份為465間，相比2024年同期474間，雖有減少，但這是策略調整，汰弱留強是主要考量，店面地點與人才都是考量要點。」

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