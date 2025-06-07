人氣≠實力！盤點台中消失的「網紅事業」　1家只開4個月就收攤

記者陳筱惠／台中報導

近年來，「網紅經濟」、「名人開店」成為熱門話題。無論是擁有百萬粉絲的YouTuber，還是長年活躍於螢光幕前的藝人，紛紛投入副業，特別是餐廳與手搖飲。然而，從台中市的實例來看，這波看似風光的開店潮，卻也快速顯現出退燒效應，來得快、去得更快。

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▲網紅超哥的「超派炸雞」逢甲店開幕120天就歇業。（圖／記者陳筱惠攝）

在台中從超哥的「超派炸雞」、阿晉的「Oh!MaMa炸雞」到炎亞綸投資的「茶明載波」，這些曾經風靡一時的店面，不約而同走向歇業，時間短則數月，長者也難撐過幾年。

群義房屋文華甘心店温峻豪分析：「名人背景的店家，在開店時的策略不盡相同，有只是為了品牌效應、廣告效應，而選擇三角窗、顯眼店面的策略，與計算過人潮營運成本開店的長久型經營。」

▲藝人炎亞綸創立的手搖品牌「茶明載波」經營649天撤出台中市場。（圖／記者陳筱惠攝）

温峻豪觀察：「過去名人、藝人開設店面，多半為餐廳型態，但近幾年則是以入手門檻低的飲料店、炸物等小吃為主，來得快去得快，退燒效應並非單一因素所致，因餐飲市場競爭激烈，『話題品牌』單靠聲量其實無法生存。尤其是當熱潮退去，真正考驗的是產品品質、經營模式與成本控制。我們看到許多案例顯示，藝人或網紅對財務與營運也缺乏經驗，導致店面無法長久維持。」

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經盤點，台中已有超過10家以上由名人開設的店面在數月或數年內歇業，背後原因包含缺乏餐飲專業、營運團隊不穩、光環效應退散後無法維持基本客流量，以及疫情或租金壓力等外部因素。這反映出一個現象，伊宸品牌公關策略執行長李晨馨切入重點的表示：「流量可以帶來『開門紅』，卻撐不起長期經營。」

李晨馨說：「網紅經濟的核心問題在於將『人氣』誤當成『實力』。當熱度消退、消費者轉向，若商品本身缺乏競爭力與差異化，終將被市場淘汰。這些案例提醒創業者，光靠名氣與宣傳，無法取代紮實的經營管理與產業理解。網紅跨足實體經濟並非不可行，但必須跳脫代言式投資心態，真正投入經營，才能在這場熱潮退去後，仍穩站市場中。」

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