嘉義小北百貨租約到期16日熄燈　在地估：租金30萬

▲在南台灣有「五金百貨之王」之稱的小北百貨，以低價、品項多聞名，嘉義仁愛店之後與新民店合併將熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

在南台灣有「五金百貨之王」之稱的小北百貨，以低價、品項多聞名，嘉義仁愛店2020年開幕，無預警宣布今年6月16日後與新民店合併，仁愛店將熄燈，在地透露，該店租約到期後沒有續租，預估租金30萬元。

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小北仁愛店位於嘉義市西區仁愛街，2020年開幕，採24小時經營，吸引不少在地人購物，沒想到近期無預警即將結束營業，在門口掛出紅布條，指出「6月1日~6月15日全館9折，6月16日起由新民店繼續服務。」

根據租賃實登，該店地坪125坪、建坪224坪，曾在2017年有租賃紀錄，當時月租金20萬元，由基隆廟口鹹酥雞承租，根據Google Maps顯示，該店2019年已搬遷至中正路，舊址之後才由小北接手。

由於該處為鐵皮建物，佔地面積不小，未來動向備受矚目。在地仲介透露，小北租約到期後不續租，若重新招租，預估月租金也要30萬元。

▲在南台灣有「五金百貨之王」之稱的小北百貨，以低價、品項多聞名，嘉義仁愛店之後與新民店合併將熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

中信房屋嘉義市府加盟店店長李宥萱表示，仁愛路商圈位於嘉義市中心，鄰近嘉義火車站，交通便利、生活機能完善，為早期最熱鬧的生活圈，昔日人潮聚集，雖然目前因商圈轉移到文化路，店面空租率上升，不過地段精華，仍吸引建商整合沿線舊透天，地價達70~100萬元。

在地業者坦言：「與過去全盛時期相同，高租金行情延續至今，但人潮早已不同了。」在地仲介透露，然而該區店面租金仍維持在每坪單價3000~4000元的高檔水準，不少業者難以負荷，陸續搬家也不意外。

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