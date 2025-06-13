年薪未達150萬　準青安族申貸「被勸退」　

▲台中準青安族因年薪未達150萬元，被銀行拒絕申貸「新青安」，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中32歲賴男2年前以總價約1200萬元，購入位於非台中舊市區的預售屋物件，以單價47萬元買進權狀24坪含車位物件，近期進入對保狀態，準備申請貸款，賴男符合新青安申貸標準，但卻被建商配合的公股銀行無情勸退。

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台中市房價自2016年開始啟動多頭，至今各行政區房價多有50%以上漲幅，也讓近幾年有感「薪資漲不過房價」的購屋族，下定決心出手買房，而政府於2023年8月1日實施「新青安貸款」，再加速青年購屋熱潮，但隨著2024年央行出手打炒房，從金融體系開始限縮放款，近期對保交屋糾紛頻傳。就有一名2年前以總價約1200萬元購入預售屋的苦主現身訴苦。

賴男說：「銀行給出的理由是我年薪沒有150萬元，加上建案不屬於台中市都市計畫範圍，因此不給核貸。」但他也質疑：「到底哪個靠自己打拼的首購族，能夠有150萬元的年薪？」

以150萬元年薪來說，拆算月薪要12.5萬元，比對台中市平均薪資不到70萬元的水準，「這個條件，誰申請得到？」

▲以150萬元年薪來說，拆算月薪要12.5萬元，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，不具名開發商就透露：「近期這樣的消費糾紛已經逐步浮上檯面，以150萬元的年薪來說，已經是最近銀行審核的『公定價』，很不可思議，但這確實是購屋族會面臨到的真實情況，另外還有第二戶貸款降至5成的條款，同樣造成換屋族因為需要補足貸差產生的大量糾紛。」

傳產業的賴男表示：「我們公司工作30年左右資歷的主管，年薪有機會達到150萬元，但我們基層員工月薪5萬元已經很了不起了，雖然還是有其他家銀行可以申貸，但利率、年限、寬限期等沒有比較優惠，那『新青安』的意義在哪？」

「何不食肉糜？」一名上市櫃董座就直言：「目前幾個興建的個案，都在加速與銀行協商，提早對保，原因就在於希望能先替住戶搶下額度，但近期連承做該案土建融的銀行，都已經不願意做分戶貸款，只願意留給該行的VIP客戶，而這個情況前所未見。」

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