台中「首購天堂」新古屋進法拍　單價爆跌回3年前

▲曾被視為首購族「天堂」的北屯廍子重劃區，輕屋齡的新古屋以3年前價格進入法拍市場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

曾被視為首購族「天堂」的北屯廍子重劃區，千戶造鎮案「總太聚作」屋齡3年，出現法拍戶，該社區曾在2023年時被評選為「全台漲最多」第10名，沒想當此次法拍戶底價直落25萬元，回到3年前價碼。

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！ 專家揭露「看不到的結構轉變」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「總太聚作」社區正面廍子溪又緊鄰千坪麗園公園，周邊生活環境清幽，交通方面則有74快速道路，連接國道1號及國道4號南來北往便利，加上預售時房價從1字頭尾開賣，成為年輕首購族喜愛。

該高樓層戶別因屋主資金週轉不靈，貸款壓力沉重，光是他項權利部，該物件就被設定5筆，包含銀行與民間借貸，光借款就高達1048萬元，該物件拍賣總底價860萬元，等於是被迫法拍求現。





▲根據實登揭露，該社區即便在919金龍風暴後的交易，單價仍有37~44萬元的水準。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，該戶於2020年時成交823萬元，拆算單價19萬元，首拍價860萬元，拆算單價25萬元，也讓拍賣底價跌破市場預期，回到3年前水準，寬頻房訊發言人徐華辰指出：「在貸款收緊、房市買氣急凍雙重夾擊下，原本自住與投資客爭相搶進的新古屋，近期成為法拍市場的主力，顯示市場風向已出現明顯轉變。」

不過對於一拍底價估價值偏低，徐華辰說：「法院估價系統無法得知判斷基準，從時間點來看，有可能是很早以前就查封，但中間歷經訴訟或停拍，有可能遇到價格起漲點，從現價去看才會覺得低，另一種則是很單純近期查封，法院估算房價走跌而以市價估。」

不過根據實登揭露，該社區即便在919金龍風暴後的交易，單價仍有37~44萬元的水準，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說：「其實很明顯是總價考量，以整體總價來看，該社區行情落在900~1100萬元間，仍是首購族負擔得起的地方，因此此次法拍在價格上有競爭力，有望首拍就出脫。」

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！ 專家揭露「看不到的結構轉變」