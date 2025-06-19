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央行房市管制「沒鬆綁、沒加碼」　學者建商同認：房市續冷

▲央行Q3準備資產大減，創15年最大量。（圖／記者陳依旻攝）

▲央行今（19日）召開理監事會議。（圖／ET資料照）

記者項瀚、陳筱惠、張雅雲／綜合報導

央行今（19日）召開理監事會議，利率不變，房市管制沒有鬆綁、也沒有進一步管制。學者表示，房市政策符合預期，受大量交屋潮等影響，房貸水位難在短期大幅下降。建商業者表示，資金水位僅，造成開發商、營建業、購屋族三方俱敗，呼籲政府將不動產業銀行計算資本適足率LTV法。

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央行今（19日）召開理監事會議，利率不變，符合市場預期，房市管制方面，沒有進一步祭出新政策，也沒有鬆綁。

景文科大財經系教授章定煊表示：「房價高點不是央行在乎的重點，而是聚焦於不動產貸款占總放款比重、購置住宅貸款餘額等等，但由於大量交屋潮以及新青安政策，這些央行的重要觀察指標不容易在短期內明顯下降，自然也不可能房市冷9個月後，就針對第七波管制進行鬆綁。」

利率方面，章定煊表示：「房市並非決定性決定因素，升降息牽涉的範圍廣，包括總體經濟、匯率等等，但倘若央行降息，對房市還是會有正面影響，如今利率不動，那麼房市表現估計還是依舊。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「台灣在2022年全球降息循環中，不但沒有參與，還數度降準，市場資金的價量都受到約束，現在確實有降息的本錢來紓解匯損廠商壓力的需求，但礙於降息難免又造一波資產價格膨脹的風險，因此不降息。」

對房市而言，黃舒衛表示：「選擇性信用管制不鬆綁、不動產貸款集中度管制的閥門不開，面臨本世紀最大的交屋潮進行式的信用資源排擠，下半年的房市很難有轉機。」

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，不降息已經是在意料之中，但房市面臨的限制貸款狀況籲請政府還是要面對，目前不動如山的政策面就像「水淹鼻孔」，不動產只剩一席尚存的空間，但實際上不論是開發商、營建業、購屋族，已呈現三方俱敗的情況。

王至亮籲，請政府將不動產業銀行計算資本適足率LTV法（不動產曝險按貸放比率計算權數）中的法人房貸、自然人第三戶房貸、購地、餘屋及工業區閒置土地貸款共五大項風險權數從最高200％，降低回正常數值。

泰嘉開發董事長呂金發表示，自從第七波信用管制後，第2戶以上購屋者因貸款成數受限，購屋能力大幅下降，首購族雖貸款條件較寬鬆，但因房價未見明顯鬆動，多數選擇觀望，預估今年南部成交量將創近10年新低，與去年相比恐衰退超過5成。

「不只民眾找銀行，連建商也在找銀行。」呂金發表示，不少建商面臨土建融到期後銀行不再展延的壓力，即使銷售率達8成或完銷，也面臨交屋流程大幅延長，甚至會長達半年，進一步加重建商回款壓力，信用管制持續未鬆綁，預估還有更多小型建商撐不住，出現資金鏈緊張恐成房市未爆彈。

國立屏東大學不動產經營學系教授楊宗憲分析，「保持目前對不動產金融的監督管理」成央行目前對不動產市場的基調，然而，5大銀行新承做的房貸利率仍然持續增加，1~4月全國建物買賣移轉登記棟數年減24.2%，今年第1季房價也開始轉跌，房市開始有轉趨衰退的跡象。

楊宗憲表示，此次央行管制仍未鬆綁，建物買賣量將會持續衰退，房價也會從中古屋開始出現明顯跌勢，接下來可能會延伸到新建案及預售屋，目前已經看到部分建商出現「買屋送裝潢」的促銷方式，這類大手筆的操作通常是護盤的最後一道防線，如果這類促銷仍然無法激勵成交，在當前的市場緊縮環境下，下半年的新建案及預售屋價格有機會出現走跌。

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關鍵字：央行理監事會議房市管制限貸第七波

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