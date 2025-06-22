台中購屋2大痛苦指數增　網哀：居然要不吃不喝13年

▲台中購屋「痛苦指數」再創新高，房價所得比、貸款負擔率皆突破正常水準。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中購屋「痛苦指數」再創新高！數據顯示，台中市2024年第4季房價所得比達12.98倍，年增1.24，代表中位數住宅需要一家人不吃不喝近13年才買得起，購屋負擔爆表。更讓人心累的是，即使改用30年期房貸，每月仍得繳出超過36.85%的家庭收入。

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除了房價所得比外，還有一數據「貸款負擔率」可參考，根據大臺中房市交易資訊動態平台統計數據資料顯示，台中市中位數住宅價格試算為1149萬元，家庭月可支配所得為8.25萬元。若以7成貸款、利率2.171%計算，貸20年每月房貸為4萬1300元（占所得50.06%），超過官方認定的合理負擔上限；就算貸30年，每月房貸也要3萬400元（占36.85%），依然是「略低負擔能力」。

▲▼ 六都、台中房價所得比（上圖）、貸款負擔率（下圖）。（圖／記者陳筱惠翻攝）

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠分析：「高房價已遠超多數家庭的可負擔範圍，當民眾評估購屋後將嚴重壓縮生活品質，往往選擇延後甚至放棄購屋計畫，抑制剛性需求。」

此外，當房價與所得長期脫節，購屋對年輕族群而言愈顯遙不可及，「有產者因房價上漲而財富不斷擴大，無產階級則因進場困難而被排除在資產成長之外，社會階層流動趨於僵化，潛藏長期社會風險。

▲高房價已遠超多數家庭的可負擔範圍，也抑制剛性需求。（圖／記者陳筱惠攝）

陳孟筠分析：「從數據來看，六都與新竹縣市房價所得比全面破9倍，其中台中更達13倍，年增幅1.24，遠超出合理區間（6～8倍），剛性購屋需求被抑制，轉向租賃市場發展，共生住宅、微型住宅、長租公寓等，儘管近年薪資微幅上升，但通膨影響與生活成本高漲，實質購買力未見明顯改善。」

不少網友看到這數字直接傻眼：「我要吃空氣13年才能買房？」、「房價跟薪水脫鉤到這種地步，難怪年輕人都不婚不生」。

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