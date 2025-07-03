地緣政治、美國經濟難撼動房貸利率！　美買家2原因仍興趣缺缺

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

儘管全球地緣政治緊張與美國國內經濟前景不明，兩者聯手通常足以劇烈擾動債券市場，但目前對房貸利率影響卻極為有限。美國房貸銀行協會（MBA）指出，6月下旬30年期固定房貸平均利率小幅上升，由6.84%升至6.88%，即使原始手續費積分由0.66降至0.63，整體變動幅度仍屬窄幅。

MBA副總裁暨副首席經濟學家喬坎（Joel Kan）表示，「中東衝突持續、美國經濟不確定性上升，再加上上周聯準會會議結果，使美債殖利率平均略微下降。然而，房貸利率仍維持上升趨勢，且波動區間極為有限。」

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自4月初以來，30年期房貸利率便穩定於接近或略低於7%的窄幅區間內波動，這對潛在購屋者來說並無太大誘因，尤其在房價仍居高不下、市場供給有限的情況下。

根據MBA季性調整數據（包含六月節假期調整），6月底購屋房貸申請量較前一周下滑0.4%，雖較去年同期增加11%，但整體水準仍處於歷史低檔。喬坎指出，「購屋房貸的平均申貸金額下滑至43萬6,300美元，創2025年1月以來新低，主要反映傳統貸款規模減少。」

另一方面，再融資房貸申請量則周增3%，年增29%。然而，由於整體基期低，微幅變動即可能導致百分比的大幅變化。目前30年期固定房貸利率較去年同期僅高出5個基點，反映市場在利率觀望下的低動能環境。