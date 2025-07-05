徐華辰／央行壓抑房市熱度　「房市短打族」法拍比例升

▲市場認為針對銀行貸款條件的緊縮，可能會讓自有資金較少卻跟風置產的投資人無法支撐，可能會形成一波斷頭潮 。（圖／記者陳筱惠攝）

文／寬頻房訊發言人徐華辰

去年9月央行祭出第七波信用管制，嚴格限縮房貸成數，影響到了投資族群的融資能力，導致部分投資人難以繼續持有多戶物件，市場更認為針對銀行貸款條件的緊縮，可能會讓自有資金較少卻跟風置產的投資人無法支撐，可能會形成一波斷頭潮，使其資產進入法拍市場。

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雖然房市交易量受到政策影響而降溫，且待標案件量也創下近年新低紀錄，但以目前法拍市場來看，除供給量維持低檔，投資人觀望態度濃厚造成投標人數減少、進場時間延後，事實上斷頭潮並未如預期出現。

不過，雖然全台待標案件量減少，但從數據中可以發現，七大都會區中屋齡10年內的「新古屋」比例卻呈增加趨勢。其中又以新北區域的新古屋法拍件數較去年同期增加11件最多，較去年同期增加4.49%，而第二名則是桃園區，增幅為3.51%。

由於過去幾年建商推案量多集中在部分行政區，過去這類型推案量大的區域通常因為房價基期較低，因此，最近觀察到，過去不少跟風投機的買盤，此類型投資人多抱著短打心態，最初的打算可能是過了閉鎖期後賺到價差即脫手。

▲法拍「新古屋」因屋齡少、底價較行情低等特性，往往吸引多組投資人進場競標。（圖／記者陳筱惠攝）



但也由於是投機心態，投入成本越少越好，在資金準備上勢必不如一般的自住置產族群，所以當房市風向轉變，資金若週轉不靈就容易出現斷頭危機，造成此類型法拍案件量增加。

法拍「新古屋」因屋齡少、底價較行情低等特性，往往吸引多組投資人進場競標，但目前法拍市場觀望氣息濃厚，表現大不如前。除了供給量減、物件選擇少外，最直接還是受到貸款不易所影響。

▲徐華辰表示，目前法拍市場的貸款，除了成數降低，代墊款轉房貸的期限也相對拉長，投資人須注意。（圖／資料照）

除了成數降低，代墊款轉房貸的期限也相對拉長，過去通常過完戶即可轉為一般房貸，但目前即使是首購族，代墊銀行也僅能保證2個月內轉房貸，若非首購，更有可能將時間拉到6個月。投資人若有興趣投標此類產品，建議最好先找代墊銀行了解目前的利率與撥款週期，審慎評估資金狀況。

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徐華辰小檔案

經歷：瑞士商菲利普莫里斯台灣分公司merchandise、東森房屋加盟事業部科長

現職：寬頻房訊發言人