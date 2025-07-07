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南北大里單價1坪差10萬　代銷業者曝凹陷原因

▲▼ 下大里,大里溪,房價,親民,軟體園區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大里溪一線之隔，過去就有著南北房價明顯落差，近期再遇房市盤整，差距拉大。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台74線經過的大里與太平等地區因面臨人口持續成長，尤其大里地區因大里溪切割，成為上下大里與十九甲地區，交通局也積極辦理台74線六順橋地區增設匝道工程，縮短大里地區居民用路時間，讓上下大里區過去拉扯的房價一度縮小到價差3萬，不過近期房市盤整，上下大里房價一坪仍有10萬元落差。　

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大里地區以大里溪為界，分為以北的上大里及以南的下大里，上大里鄰近台中市南區，小環境內多條商圈穿插其中，包含德芳南路等地，多有大型連鎖店插旗，而過了橋的下大里，以塗城生活圈來說，此區開發較早，區內屋齡差距甚大，兩相比較新案竟有10萬元價差。

大里溪一線之隔，過去就有著南北房價明顯落差，北大里因鄰近舊市區、生活機能成熟，目前精華地段的新成屋與預售屋價格上看5字頭；而南大里基期低，目前還有4字頭房價。

▲▼ 下大里,大里溪,房價,親民,軟體園區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南大里過去新案供給有限，也是到這幾年開始，才陸續有指標案進場。（圖／記者陳筱惠攝）

有趣的是，在過去2~3年房價多頭時，約在2023年左右，因台74線六順橋地區增設南入匝道工程進度在線，成為下大里的超級利多，讓上下大里預售單坪房價曾經一度縮小到僅3萬元。

在地代銷業者說，北大里因鄰近原台中市區，生活圈完整穩定，價格自然站穩高檔，但南大里這幾年有利多題材加持，包括軟體園區招商、交通建設陸續到位，尤其是基期低，加上品牌建商陸續插旗，帶動新案開價過去的價差明顯縮小。

不過近期房市進入盤整，代銷業者說：「下大里多為台中在地建商推案，自住剛需為主要買盤，建商也相對保守、穩健，因此近期觀察有不少個案開價相對北大里收斂，但這樣也造就南北大里預售單價又拉開情況。」

近期即將在大里推出第二期新案「大漁樂芙」的大漁建設，同樣也採保守策略，以1200多坪基地規劃2、3房，坪數25~34坪產品，特別的是，不論2房還是3房，都規劃一層四戶雙梯，與市區2房多拼3梯的規劃，住起來相對舒適。

經查，其實下大里近年也有不少推案表現亮眼，包含「幸福大里」就規劃25~37坪物件，成交價落在33~35萬元；而富宇的「科研双星」規劃36~45坪物件，成交價來到36~46萬元。據悉，富宇還有一塊原本為超市的土地規劃中，預計年底進場。

▲▼ 下大里,大里溪,房價,親民,軟體園區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北大里因鄰近原台中市區，生活圈完整穩定，價格自然站穩高檔，但南大里這幾年有利多題材加持，包括軟體園區招商、交通建設陸續到位。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，大漁建設總經理傅學瑋認為：「南大里過去新案供給有限，也是到這幾年開始，才陸續有指標案進場。也因此，在區域房市補漲的條件下，屋齡愈新的建案價格漲幅越明顯，但相較北大里而言，仍是凹陷區。」

面對近期景氣不明傅學瑋坦言：「我們此次塗城商圈推出的第二案『樂芙』，相較一期『仁美』在價格上趨於保守，只比一期多一點，主要是反映營建成本上漲與產品規劃升級，例如公共設施、建材配備、格局設計等。不過，考量到目前市場氛圍，我們仍選擇以較親民的價格進場，希望吸引真正有居住需求的自住客。」

他也指出：「大里目前正處於區域發展轉型期，尤其南大里受到台中軟體園區、74號快速道路串聯等利多帶動，生活機能與環境質感明顯提升，因此中長期來看，我們對區域仍持正面看法。」

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關鍵字：台中大里房市房價新案

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