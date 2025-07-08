ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

睽違8年國慶晚會重返台中　 網友大驚：居然不是水湳

▲▼ 文心森林公園,五期,八期,七期,捷運綠線 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲今（8）日台中市長盧秀燕宣布，2025年國慶晚會將重返台中，地點出爐將於七期圓滿劇場與文心森林公園舉辦。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

不是水湳！今（8）日台中市長盧秀燕宣布，2025年國慶晚會將重返台中，地點出爐將於七期圓滿劇場與文心森林公園舉辦，不過網友大驚，居然不是水湳中央公園，這回為何轉向？信義房屋專家認為，有沒有捷運差很大，南台中有捷運綠線加持，建設利多集中，引領台中城市發展重要關鍵。

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？　內行：銀行「挑人下手」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市長盧秀燕表示：「今年國慶晚會選址圓滿劇場，是睽違8年再度回到台中，主場地預估可容納6000至8000人，旁邊的文心森林公園也將設置第二現場，兩地合計可容納約1.4萬人。活動將以『台中style』風格打造現場氛圍，並與國慶焰火主辦縣南投聯手宣傳，展現雙城合作特色。」

▲▼ 文心森林公園,五期,八期,七期,捷運綠線 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲國慶晚會選址回到市中心、往南台中靠攏，此次國慶晚會活動場地選在捷運站一出就到的地點，不只是方便人潮進場、疏散，也要幫捷運培養運量。（圖／記者陳筱惠攝）

但回顧近幾年，不論是國慶煙火、跨年晚會到台中燈會，大型活動幾乎都辦在水湳中央公園，像2023年國慶焰火就吸引23萬人到場，也曾帶動周邊預售案看屋潮，也讓不少民眾驚呼，這次居然不是水湳。

網友王男就說：「應該是水湳吧，光是人口胃納量就差很多！水湳腹地比較大，道路系統也相對平整，該不會與水湳標售慘淡有關吧？」不過水湳腹地雖大，缺點是交通仰賴接駁車疏散，不像市中心捷運站一出就能直達活動場地。

信義房屋南屯店經理杜得琳指出：「國慶晚會選址回到市中心、往南台中靠攏，此次國慶晚會活動場地選在捷運站一出就到的地點，不只是方便人潮進場、疏散，也要幫捷運培養運量。」

▲▼雙十國慶,國慶煙火,中央公園。（圖／記者許權毅攝）

▲國慶晚會選址回到市中心，不過網友大驚，這次居然不是近幾年舉辦活動的霸主水湳中央公園。（圖／記者許權毅攝）

杜得琳說：「其實南台中近期發展主要關鍵還是13期為熱區，不只區域推案熱、包括周邊8期推案、銷售也都相對暢旺，除捷運綠線優勢，近期又有羅布森圖書館動工、明年可啟用的消息，從交通、建設、推案動能都有支撐，『雖然房市氛圍轉淡，但南台中反而很穩，尤其捷運宅產品，買方下手速度明顯加快。』」

他觀察：「近期市場已從首購為主，轉向現金實力型買盤，加上南台中有中山醫藥大學，市場剛需依然強勁，不論是中山醫學生家長、在地企業主，或外縣市置產族，購屋首選集中在捷運沿線兩房產品，市場冷靜時，剛需反而看得更準、更快。」

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？　內行：銀行「挑人下手」

信義房屋更多相關新聞


 

關鍵字：台中國慶晚會盧秀燕南台中捷運

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「京華廣場」被扣押　中石化擬售前鎮地「提前還15億」

「京華廣場」商辦案捲入弊案，土地遭法院扣押，暫停銷售。今日中石化宣布2件事，首先是子公司鼎越開發的聯貸案，獲金融機構多數決同意豁免暨修約，並將在2025年7月底提前還5億元、11月底前還10億元。另外，也正規劃出售高雄前鎮土地，可用於償還借款。

4小時前

陽台掛紅布條「養共匪」　網熱議：政治狂熱鄰居該怎避

全台大罷免延燒，各地陸戰空戰齊發，就是為了催高投票率。有民眾在自家陽台掛罷免布條，就有網友上網發問，鄰居掛布條被管委會關切後，仍不卸下布條，這樣的房子能買嗎？

5小時前

漁港第一排！哈瑪星停車場1.7億賣　登地方近4年最貴交易

高雄駁二藝術特區近年成知名旅遊景點，周邊房價也開始提升。根據實登，去年9月西子灣隧道旁的停車場，地坪444.1坪，正對鼓山漁港，以1.7億元成交，為該區4年來最貴交易，換算地價約38.28萬元，新買家為自然人。專家表示，若推海景宅房價有挑戰5字頭潛力。

5小時前

嘉義哥「沒水沒電2天」衝旅館！店經理1句話　他當場飆淚

丹娜絲颱風肆虐南部地區，如今雖已遠離，但中部地區大雨釀災未停。嘉義縣鹿草鄉一名網友表示，家裡斷水、斷電、斷網已兩天，只好開車北上，找一間旅館暫住；沒想到，旅店經理在得知他家中的情況後，竟給予半價優惠，讓他感動到流淚，不禁直呼「天使真的不一定有翅膀。」

6小時前

睽違8年國慶晚會重返台中　 網友大驚：居然不是水湳

不是水湳！今（8）日台中市長盧秀燕宣布，2025年國慶晚會將重返台中，地點出爐將於七期圓滿劇場與文心森林公園舉辦，不過網友大驚，居然不是水湳中央公園，信義房屋專家認為，市中心、南台中有捷運綠線加持，建設利多集中，引領台中城市發展重要關鍵。

7小時前

百億建設齊發！北台中房市底氣足　洲際段「價值實現」6年漲逾133％

洲際段建設工程陸續開花結果，「百貨+巨蛋+商圈」利多列車啟航，區域房市蓄勢待發，不少買家也嗅得先機、搶進高CP好宅，及早為資產增值鋪路。

9小時前

71人共有亞灣百坪土地　底價1.1億進法拍

高雄亞灣推案大多以大坪數豪宅為主，單價、總價都高，土地也價值不斐，有筆112坪土地，由於變價分割共有物，地主共有71人，9日即將進入一拍，底價1億1300萬元，換算單價100.3萬元，專家分析，周邊土地整合難度高，一拍流標機會大。

10小時前

永和「鋼琴豪宅」頂樓創價交易　在地人無貸款當康康鄰居

永和豪宅「天琴」過去傳出不少名人住戶，其中康康還不只有1戶，該社區雖屋齡24年，但獨特的建築外觀加上河景第一排，仍具指標性。近期該社區頂層樓中樓戶以6300萬元無貸款交易，為近1年永和第三筆6000萬元以上豪宅交易。

11小時前

台中山海屯房價全面盤整　龍井跌幅11.2％居冠

大環境影響，房市場前景受到衝擊，又遇到川普關稅攪局，業者盤點台中中古屋實價登錄行情，上半年平均每坪行情，扣除交易量體較小行政區，僅6處房價正成長，其餘無論山線、海線及市中心行政區皆呈現盤整。專家認為，面臨景氣衝擊，市場讓利氛圍逐漸擴散。

12小時前

4.9星酒吧被撒冥紙、斷水電　新地主不顧武德趕人

佇立於綠島東北角的「懶泥」是擁有4.9星好評的酒吧，店內珍藏無數觀光客的美好回憶，但在這樣溫馨的小店裡，卻藏匿著不為人知的無奈。109年11月1日，30歲的阿修（化名）與舊地主簽下7年的租地建屋契約，讓自己的夢想得以深根發芽，孰料113年9月6日，地主無預警換人，且新地主鄭姓男子全然不顧「優先承購權」，以斷水電等各種方式企圖趕走阿修，而阿修也在這樣的騷擾下虧損了70萬元，身心俱疲。

15小時前

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

贊助兒「500萬頭期款」卻鬧翻..

永和「鋼琴豪宅」頂樓創價交易　..

睽違8年國慶晚會重返台中　 網..

台中山海屯房價全面盤整　龍井跌..

限貸令全面收緊　專家揭「3原則..

4.9星酒吧被撒冥紙、斷水電　..

房貸太難！民眾搶借週轉金　13..

房市4大亂象引民怨　估價師批：..

澎湖「全聯」整棟5700萬交易..

房市出現「負成交」　豪墅一哥坦..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「京華廣場」被扣押　中石化擬售..

陽台掛紅布條「養共匪」　網熱議..

漁港第一排！哈瑪星停車場1.7..

嘉義哥「沒水沒電2天」衝旅館！..

睽違8年國慶晚會重返台中　 網..

洲際段「價值實現」6年漲逾13..

71人共有亞灣百坪土地　底價1..

永和「鋼琴豪宅」頂樓創價交易　..

台中山海屯房價全面盤整　龍井跌..

4.9星酒吧被撒冥紙、斷水電　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366