睽違8年國慶晚會重返台中　 網友大驚：居然不是水湳

▲今（8）日台中市長盧秀燕宣布，2025年國慶晚會將重返台中，地點出爐將於七期圓滿劇場與文心森林公園舉辦。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

不是水湳！今（8）日台中市長盧秀燕宣布，2025年國慶晚會將重返台中，地點出爐將於七期圓滿劇場與文心森林公園舉辦，不過網友大驚，居然不是水湳中央公園，這回為何轉向？信義房屋專家認為，有沒有捷運差很大，南台中有捷運綠線加持，建設利多集中，引領台中城市發展重要關鍵。

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台中市長盧秀燕表示：「今年國慶晚會選址圓滿劇場，是睽違8年再度回到台中，主場地預估可容納6000至8000人，旁邊的文心森林公園也將設置第二現場，兩地合計可容納約1.4萬人。活動將以『台中style』風格打造現場氛圍，並與國慶焰火主辦縣南投聯手宣傳，展現雙城合作特色。」





▲國慶晚會選址回到市中心、往南台中靠攏，此次國慶晚會活動場地選在捷運站一出就到的地點，不只是方便人潮進場、疏散，也要幫捷運培養運量。（圖／記者陳筱惠攝）

但回顧近幾年，不論是國慶煙火、跨年晚會到台中燈會，大型活動幾乎都辦在水湳中央公園，像2023年國慶焰火就吸引23萬人到場，也曾帶動周邊預售案看屋潮，也讓不少民眾驚呼，這次居然不是水湳。

網友王男就說：「應該是水湳吧，光是人口胃納量就差很多！水湳腹地比較大，道路系統也相對平整，該不會與水湳標售慘淡有關吧？」不過水湳腹地雖大，缺點是交通仰賴接駁車疏散，不像市中心捷運站一出就能直達活動場地。

信義房屋南屯店經理杜得琳指出：「國慶晚會選址回到市中心、往南台中靠攏，此次國慶晚會活動場地選在捷運站一出就到的地點，不只是方便人潮進場、疏散，也要幫捷運培養運量。」

▲國慶晚會選址回到市中心，不過網友大驚，這次居然不是近幾年舉辦活動的霸主水湳中央公園。（圖／記者許權毅攝）

杜得琳說：「其實南台中近期發展主要關鍵還是13期為熱區，不只區域推案熱、包括周邊8期推案、銷售也都相對暢旺，除捷運綠線優勢，近期又有羅布森圖書館動工、明年可啟用的消息，從交通、建設、推案動能都有支撐，『雖然房市氛圍轉淡，但南台中反而很穩，尤其捷運宅產品，買方下手速度明顯加快。』」

他觀察：「近期市場已從首購為主，轉向現金實力型買盤，加上南台中有中山醫藥大學，市場剛需依然強勁，不論是中山醫學生家長、在地企業主，或外縣市置產族，購屋首選集中在捷運沿線兩房產品，市場冷靜時，剛需反而看得更準、更快。」

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