史上次低！房貸違約率僅0.07%　專家：「三緊」不樂觀

▲自去年央行啟動第七波信用管制措施以來，台灣房市逐漸進入調整期，交易量大減。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
自去年央行啟動第七波信用管制措施以來，台灣房市逐漸進入調整期。根據內政部不動產資訊平台最新資料，全台住宅貸款違約率於2024年第四季達0.07%，雖為歷史第二低，但台南、高雄地區呈現微幅上升趨勢。專家認為，隨著銀行貸款鑑價、成數與利率三緊，未來數據恐不樂觀。
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根據內政部數據，全台住宅貸款違約率自2023年第一季達到0.06%，創下自2007年有數據以來的歷史新低，之後在2023年第二季起至2024年第四季，全台住宅貸款違約率維持在0.07%。
另觀察六都，台北市違約率自2023年Q1的0.08%，至2024年Q4略升至0.10%，為七都中最高者，但仍屬低檔水準，台中市微幅升溫、台南市則逐步攀升，高雄市房貸違約率則在0.07%、0.08%間震盪。
▼ 全台暨七都購置住宅貸款違約率 。
|區域
|2023Q1
|2023Q2
|2023Q3
|2023Q4
|2024Q1
|2024Q2
|2024Q3
|2024Q4
|台北市
|0.08
|0.08
|0.08
|0.09
|0.10
|0.09
|0.10
|0.10
|新北市
|0.07
|0.07
|0.07
|0.07
|0.07
|0.07
|0.07
|0.07
|桃園市
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|台中市
|0.03
|0.04
|0.04
|0.04
|0.05
|0.05
|0.05
|0.05
|台南市
|0.07
|0.07
|0.06
|0.06
|0.07
|0.07
|0.07
|0.08
|高雄市
|0.08
|0.07
|0.08
|0.08
|0.08
|0.07
|0.07
|0.08
|新竹縣
|0.01
|0.01
|0.01
|0.01
|0.02
|0.02
|0.02
|0.02
|新竹市
|0.02
|0.04
|0.03
|0.03
|0.02
|0.03
|0.03
|0.03
|全台
|0.06
|0.07
|0.07
|0.07
|0.07
|0.07
|0.07
|0.07
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「市場買氣雖受到影響，但早期入手的屋主仍能找到買方接手，房價具一定支撐力。然而，隨著銀行貸款鑑價、成數與利率三緊，未來數據恐不樂觀。」
即將在交屋的預售屋購屋族P先生就透露：「當初在購入時預計是8成貸款，結果後續全國第二戶限貸7成，去年919之後，變成5成，中間的貸差高達3成，且因爲要進入交屋階段，近期問到的利率都來到2.8~3%之間，現在家人面臨，要咬牙撐還是要平轉的困境。」
賴志昶也指出：「房貸違約率是指住宅貸款逾放金額占住宅貸款總額的比例，目前全台與主要都會區的違約率仍處低點，主因是房價仍具漲勢，早期入手屋主能找到買方接手。」
▲雖然違約率仍維持低水位，但市場疲態已顯，部分財務槓桿較高的資產族群面臨違約風險。（圖／記者陳筱惠攝）
雖然違約率仍維持低水位，但市場疲態已顯，部分財務槓桿較高的資產族群面臨違約風險。台南、高雄違約率略升，主因是南二都過往受惠於高科技產業投資風氣，部分高槓桿買方在市場景氣變天時出現違約情況。
至於新竹地區，新竹縣違約率自2023年第一季以來略升至0.02%；新竹市在2023年第二季一度升至0.04%，但之後回落至0.03%。賴志昶指出，新竹地區違約率為七大都會區最低，顯示區域有竹科客買盤加持，購屋人財務狀況相對穩定。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「台灣住宅貸款違約率相較其他國家偏低，但隨著房貸利率與市場利率脫鉤，部分個案利率已超過3%，加上史上最大交屋潮即將來臨，以及寬限期族群陸續到期，2025年整體經濟前景不明，高槓桿族群恐面臨違約潮，市場或將迎來新一波震盪。」
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