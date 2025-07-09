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史上次低！房貸違約率僅0.07%　專家：「三緊」不樂觀

▲▼ 預售屋帶看,帶看照,樣品屋,帶看,實品屋,賞屋照,資料照 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲自去年央行啟動第七波信用管制措施以來，台灣房市逐漸進入調整期，交易量大減。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

自去年央行啟動第七波信用管制措施以來，台灣房市逐漸進入調整期。根據內政部不動產資訊平台最新資料，全台住宅貸款違約率於2024年第四季達0.07%，雖為歷史第二低，但台南、高雄地區呈現微幅上升趨勢。專家認為，隨著銀行貸款鑑價、成數與利率三緊，未來數據恐不樂觀。

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高　銀行偏愛一類人放款

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根據內政部數據，全台住宅貸款違約率自2023年第一季達到0.06%，創下自2007年有數據以來的歷史新低，之後在2023年第二季起至2024年第四季，全台住宅貸款違約率維持在0.07%。

另觀察六都，台北市違約率自2023年Q1的0.08%，至2024年Q4略升至0.10%，為七都中最高者，但仍屬低檔水準，台中市微幅升溫、台南市則逐步攀升，高雄市房貸違約率則在0.07%、0.08%間震盪。

▼ 全台暨七都購置住宅貸款違約率 。

區域 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4
台北市 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.09 0.10 0.10
新北市 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
桃園市 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
台中市 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05
台南市 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08
高雄市 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08
新竹縣 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
新竹市 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03
全台 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「市場買氣雖受到影響，但早期入手的屋主仍能找到買方接手，房價具一定支撐力。然而，隨著銀行貸款鑑價、成數與利率三緊，未來數據恐不樂觀。」

即將在交屋的預售屋購屋族P先生就透露：「當初在購入時預計是8成貸款，結果後續全國第二戶限貸7成，去年919之後，變成5成，中間的貸差高達3成，且因爲要進入交屋階段，近期問到的利率都來到2.8~3%之間，現在家人面臨，要咬牙撐還是要平轉的困境。」

賴志昶也指出：「房貸違約率是指住宅貸款逾放金額占住宅貸款總額的比例，目前全台與主要都會區的違約率仍處低點，主因是房價仍具漲勢，早期入手屋主能找到買方接手。」

▲▼ 房貸,撥款同意書,銀行 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲雖然違約率仍維持低水位，但市場疲態已顯，部分財務槓桿較高的資產族群面臨違約風險。（圖／記者陳筱惠攝）

雖然違約率仍維持低水位，但市場疲態已顯，部分財務槓桿較高的資產族群面臨違約風險。台南、高雄違約率略升，主因是南二都過往受惠於高科技產業投資風氣，部分高槓桿買方在市場景氣變天時出現違約情況。

至於新竹地區，新竹縣違約率自2023年第一季以來略升至0.02%；新竹市在2023年第二季一度升至0.04%，但之後回落至0.03%。賴志昶指出，新竹地區違約率為七大都會區最低，顯示區域有竹科客買盤加持，購屋人財務狀況相對穩定。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「台灣住宅貸款違約率相較其他國家偏低，但隨著房貸利率與市場利率脫鉤，部分個案利率已超過3%，加上史上最大交屋潮即將來臨，以及寬限期族群陸續到期，2025年整體經濟前景不明，高槓桿族群恐面臨違約潮，市場或將迎來新一波震盪。」

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高　銀行偏愛一類人放款

關鍵字：房市調整住宅貸款銀行貸款利率高槓桿族群

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