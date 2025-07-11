北市完全中學周邊房價比一比　政大附中與大理高中最親民

▲完全中學可減少升學遷徙所帶來的不便，是不少孟母們的買房首選。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

完全中學可減少升學遷徙所帶來的不便，是不少孟母們的買房首選。房仲業者統計台北市10間完全中學周圍房市價量，交易最夯的是成淵高中，1年成交324件。另外，房價最親民的是政大附中、大理高中，均價僅5字頭。

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永慶房產集團彙整了台北市的公立完全中學（而設有國中部且具備直升高中制度），並針對各校周邊800公尺內住宅市場近1年價量進行分析。

交易最熱絡的是成淵高中，近1年周邊交易件數達324件，平均單價則約為每坪85.6萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「成淵高中位於大同區，校區緊鄰的捷運民權西路站，而該站為淡水信義線與中和新蘆線的交會點，交通機能便利。」

此外，陳金萍表示：「成淵高中周邊擁有完整的學區資源，包括大同、雙蓮國小等，讓學生自小學一路銜接至高中，且距離延三夜市、迪化街也不遠，日常採買、生活機能一應俱全。」

▲近1年台北市完全中學周邊住宅價量。（表／永慶統計）

交易量排行第二的是大同高中，近1年成交235件。陳金萍指出：「大同高中周邊也設有國小學區，形成教育與生活的雙重優勢，且緊鄰捷運松江南京站、行天宮站，生活機能方面則涵蓋了四平陽光商圈、吉林路商圈，以及沿長春路與松江路沿路機能，無論日常所需、餐飲或休閒娛樂皆具備。」

房價最親民的是文山區政大附中、萬華區大理高中，近1年均價還在5字頭。陳金萍表示：「政大附中為知名的明星學校，校區坐落在文山區，整體校園環境清幽宜人，但由於校園主要在半山腰，通勤較不方便，也造就周邊房價較為親民，近1年周邊住宅平均單價約為每坪54.4萬元。」

至於萬華區大理高中，近1年成交均價53.6萬元最親民。陳金萍表示：「大理高中坐落在萬華區靠近河濱一帶，周邊同樣學區完整，涵蓋幼兒園及國小，十分適合家庭居住。」

陳金萍接著表示：「大理高中鄰近環河快速道路與華江橋，在雙北來回便利，不過由於捷運路網尚未延伸至此，且周邊住宅多為華廈與公寓，因此整體房價維持相對低檔。」

台北市不動產仲介公會中正萬華區會長劉家豪補充：「大理高中一帶沒有捷運，萬大線工程也沒有通到該區，環境比較老舊一些，屋齡新穎的社區非常稀缺，平均房價也自然較為親民，該區以公寓產品為主力，成交價就在5字頭左右，另外有少部分中古電梯產品，若屋況不錯，成交價可達6字頭水準。」

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