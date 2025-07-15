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「聯上APPLE」南科第一排　AI智慧與日常生活的完美結合

▲▼聯上APPLE,海悅廣告,台南市善化區。（圖／海悅廣告提供）

圖、文／海悅廣告提供

AI科技已在現代生活佔下一席之地，日常所見所用，幾乎處處都有AI的身影。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，於五月中旬的台北國際電腦展（COMPUTEX）演說時，正式宣布輝達海外總部將設於「北士科」。輝達的海外落點，不僅見出黃仁勳對台灣的重視，同時也揭示台灣科技產業的新階段。

而日前輝達發布的AI超級電腦／伺服器所採用的GPU，乃是由台積電在台灣代工，並完成CoWoS封測；台積電AI晶片近百分之百在南科生產，且於2025年年初規畫將在南科三期蓋兩座CoWoS新廠，土地面積高達25公頃，投資金額估逾2,000億元。以輝達落腳北士科為起點，串聯輝達與台積電密不可分的合作關係，與台積電對南科發展的推進，驅動南科在AI全球運轉的重要性。

產業起飛，地方開發也迅速跟進。台南市政府2021年起啟動南科A～E、N、O等7區都市計畫作業，讓南科聚落迅速成形。距離南科最近的「南科第一排」LM特區，居住與自然兼具的良好規劃，盎然的綠意生活感，為高科技新貴入駐換屋首選。

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優越區位　交通與環境雙重保障

地處台南市善化區LM特區核心，鄰近國道三號與台一線，交通網絡四通八達，無論是前往南科園區還是台南市區皆十分便捷。區內除擁有完整商圈與現代化休閒設施外，豐富的綠地與優美環境亦為居民提供了一個遠離都市喧囂的理想居住氛圍，讓工作與生活達到完美平衡。

優美好宅　高管、自營商首選

由聯捷建設打造，於南科LM特區正核心推出「聯上APPLE」美式莊園風格別墅聚落。總計4,820坪壯闊基地，戶戶大面寬獨棟雙併電梯別墅，地坪46坪至63坪、建坪62坪至78坪；整層大主臥、獨立更衣室、且規劃有24hr警衛管理、包裹收發室、垃圾集中回收室等，精準掌握南科新貴需求。不僅為南科新貴打造體貼入微的高科技生活圈，亦將成為南科住宅市場的引領者。在這個蓄勢待發的高端科技聚落，展現AI智慧與日常生活的完美結合。

▲▼聯上APPLE,海悅廣告,台南市善化區。（圖／海悅廣告提供）

▲LM特區最後大基地獨棟雙併別墅。

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了解詳情https://go.hiyes.tw/7vbxt4

 

關鍵字：聯上APPLE海悅廣告台南市善化區

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