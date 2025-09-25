公館肯德基「房東拆夥」出租　新租客有意外巧合

記者項瀚／台北報導

開業21年的公館「肯德基」撤出1年，房東拆回原本2棟透店，各自招租，都傳出好消息。1棟租給韓國泡麵零食店「YiMore SajA」，另1棟則將由韓國餐廳「韓國時間」進駐。專家表示，這兩家都非常適合開在公館商圈。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」 專家潑冷水：這些人分不到羹

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲開業21年的公館「肯德基」撤出，過了1年，2間透店都已出租出去。（圖／記者項瀚攝）

公館開業21年的「肯德基」去年9月底歇業，讓在地人相當驚訝與不捨，當時《ETtoday新聞雲》也報導，原本打通合併的2棟透店「房東分手」，2棟拆開來，並各自招租，每月開價28萬元。

然而，肯德基撤出1年，其中1間透店已正在裝潢，並掛上布條，由韓國泡麵零食店「YiMore SajA」進駐，而另1棟雖尚未掛出資訊，但經查人力資源網站，該店將開設韓國餐廳「韓國時間」，這2間店應沒有關聯。

▲公館「肯德基」舊址2間透店小檔案整理。（表／記者項瀚製）

台大公館商圈發展促進會理事長周麗華表示：「近年來，公館商圈的人流明顯復甦，指標店面撤出後，過不久都有其他業者進駐卡位，除了肯德基的兩間透店外，另外像是得記烘焙的三角窗店面也由康是美整棟包下。」

周麗華指出：「目前公館商圈店面空置率低，在羅斯福路、汀州路、新生南路等精華地段都相當熱鬧，只有比較後段的位置，像是溫州街一帶才有空店面。」





▲公館「肯德基」1年前撤出，現拆成2間透店，都已出租出去。（圖／翻攝自Google Maps歷史畫面）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「公館屬於商業機能相當完整的商圈，長期以來都有穩定的客群，尤其以學生族為大宗，因此開設符合年輕潮流的韓風商家頗為合適，且觀察公館本就有不少韓式餐廳，生意都相當不錯，經常需要排隊。」

黃舒衛表示：「在公館商圈開店，一來要符合學生的口味，二來要是學生能負擔的價位，本次新承租的YiMore SajA、韓國時間皆有符合，尤其是前者這種新型態的店家，除了新潮的零食零售，還有自助泡麵，能拼出高效翻桌率，尤其合適。」

至於地段與租金，黃舒衛表示：「這2間透店位於新生南路三段，雖然不是在捷運站口、羅斯福路上，但對面就是台大校門，行經的學生很多，加上又有不錯的廣告效益，每棟每月20多萬元是跑不掉的。」

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」 專家潑冷水：這些人分不到羹