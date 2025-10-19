「老錢聚落」翻紅！　豪宅買盤回流舊城3區

▲過去獨霸市場的七期重劃區，如今高資產買盤逐步向舊城核心迴流。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中豪宅市場正悄然出現版圖變化，過去獨霸市場的七期重劃區，如今高資產買盤逐步向舊城核心迴流。根據實價登錄統計，2024年至今，北區、西區與南區皆出現總價逾4000萬元的高階住宅交易，顯示豪宅市場正從單一七期擴展為多核心格局。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，以西區最為熱絡。擁有勤美誠品、草悟道與綠園道三大綠軸的勤美生活圈，不僅藝文氛圍濃厚、生活機能成熟，更是舊城中豪宅買盤最為集中的區段。

「勤美之真」揭露15筆成交，總價介於4094～5212萬元之間，堪稱西區豪宅代表。該案延續「勤美之森」的自然永續理念。北區則以中友百貨與學府商圈為核心，交通串聯74號快速道路，生活機能完善。「忠泰老佛爺」近期揭露2筆高價交易，分別為4688萬元與8900萬元，反映北區核心地段仍具稀缺性。

▲北區崇德路一段、漢口路四段的「德成大樓」，最快2025年將推案。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，北區崇德路一段、漢口路四段的「德成大樓」，由誠邑築建設以每坪單價破180萬元、總價5.8億元高價購入後，最快2025年將推案，預計推出76戶的新案，市場相當期待。

還有南區房市近年也在翻轉中，隨著捷運綠線開通、五權南路軸線推進，以及中山醫學大學與大慶商圈帶動，加上13期重劃區的開發熱潮，區域房價有所堅持。惠宇建設推出的「惠宇大然」規劃38~52坪、3~4房產品，實價登錄揭露單筆成交總價達4138萬元，為南區高階住宅代表作。

台灣房屋信實邸家店店長陳家育分析：「北區、西區、南區其實都是台中的『老錢聚落』，早年不少地方名流與企業家皆在此落腳，擁有完善商圈、醫療與學區資源。」

▲「忠泰老佛爺」近期揭露2筆高價交易，分別為4688萬元與8900萬元，反映北區核心地段仍具稀缺性。（圖／記者陳筱惠攝）

雖然近10年重劃區成為新興購屋熱點，但舊城區因生活機能成熟、交通便利、土地稀缺，自住與置產需求仍穩定支撐價格。

21世紀不動產資深經理沈政興指出：「過去高資產族群集中於七期，如今因房價高漲與生活圈飽和，部分買盤轉向舊城。市中心雖老，但生活便利、交通完整，只要品牌建商推出具特色的產品，仍能吸引高階自住客進場。」

他強調，從近期實價交易可見，台中豪宅市場正邁向「多核心化」新階段，七期仍是龍頭，但北、西、南三區的指標案已陸續抬升價格天花板，台中高階住宅市場正式進入「多極發展」的新時代。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱