北市宣布降房屋稅！2020年上路　柯文哲：下一步想降地價稅

▲台北市長柯文哲表示，從重陽敬老金學到一課。（圖／台北市政府）



政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲1日主持興隆公共住宅二期A、E基地新建工程聯合開工典禮，受訪時表示，房租高房價一直是台北市民，特別是年輕人抱怨的項目，當然要解決這個問題，也不是一天就可以解決的。他表示，2019年年底會公布，單一且自住的房屋稅率將從1.0%降到0.6%，甚至未來也打算降地價稅，至於降多少，還要算算看，要看市府財務是否可以支撐。

柯文哲2日在臉書再度表示，「從重陽敬老金我學到一課：政治上要『先給後拿』，所以接下來，單一且自住的房屋稅會從1.2%降到0.6%，單一且自住地價稅也考慮調降，讓只有一棟房子、真正在住人的有優惠，接下來才是透過空屋稅或其他手段，讓更多空屋釋出。」

柯文哲認為，北市目前空屋，超過一年沒有人住的房子有3萬6000戶，可是包租代管目前只有1000戶，表示說大家還是不太願意把房子交出來，為了鼓勵房屋自住，今年年底就會公布單一且自住的房子，稅金還會再降，意思就是說「先給後拿」，如果全台灣只有一棟房子，戶籍也在那裡、住在那裡，稅金從1.2%降到0.6%。

其實台北市於2017年推出「單一且自住」課輕稅時，已先將房屋稅實質稅率從1.2%降至1%，2020年定調再加碼，從1%又降為0.6%，預期新稅率將於2020年7月1日生效，在2021年5月繳交房屋稅時，最少有20萬戶受惠。北市財政局估算，民眾約可省幾百到1、2000元稅金。

▲台北市長柯文哲宣布調降房屋稅。（圖／記者楊亞璇攝）



柯文哲最近也要求財政局，「地價稅」要順便考量怎麼處理。他強調，房子是用來住的，不是用來炒的，如果房子是拿來住的，稅金不用高，「所以如果只有一棟房子，真的是住在那裡，好，這個我們包括房屋稅、地價稅還要再降下去，那你如果是包租公、包租婆，政府沒有必要保障你當包租公包租婆，所以稅率還是要調整，今年年底會有比較明確的答案。」

不過，柯文哲說，房屋稅要降到0.6%這個大概確定了，地價稅要降多少，還要算算看北市府的財務是否可以支撐，因為房屋稅、地價稅是地方稅最重要的來源，市府也不可能降到市政運作會出問題。