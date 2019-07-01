ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

阿翔擁2房卻花9萬租豪宅！　他一看狂誇「超划算租屋」反遭批

ETtoday房產雲

▲▼ 阿翔。（圖／翻攝自Facebook／陳秉立）

▲阿翔一家五口租屋在八德路大坪數豪宅。（圖／翻攝自Facebook／陳秉立）

生活中心／綜合報導

到底是租房好？還是買房好？一名網友在批踢踢發問，看到最近新聞中的阿翔買屋不自住，一家人卻反而在外頭租豪宅，認為「如果每個月以低於每月房貸的價錢，能租得居住條件更好的房子，是相對較划算的事，誰知道10年後房價會怎樣？」不過此言一出，引起網友批「這個真的是拿特例當通則了」。 

鄉民在PTT發文寫道，「租屋生活品質怎會不好？看看最近新聞中的阿翔。開BMW休旅車、租豪宅。他就曾經說因為一家五口的生活空間太小，所以就將手上的房子出租，在同大樓租下月租9萬元的大房子，而他目前經濟壓力不小，加上房價不便宜，暫時沒有再買新房子的打算。」

這位鄉民接著說，「阿翔在自己臉書表示，現在租房比買房還要爽，每月花9萬元的租金租一間要價幾千萬的豪宅，還蠻爽的～如果每個月以低於每月房貸的價錢，能租得居住條件更好的房子，是相對較划算的事，況且誰知道十年後房價會怎樣？」

▲▼阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲阿翔與老婆Grace曾搬到南港住。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

不過，鄉民看了紛紛表示，「月租9萬，一年花108萬租房子，十年花1080萬，十年後買房還要把過去十年租房成本加進去」、「阿翔年收4000萬，月租9萬，等於一般人年收40萬，租900的房子，很便宜阿」、「沒工作一樣繳不起房租阿，跟買房有什麼區別」、「我阿姨某連鎖餐飲店的老闆娘，月租10萬住8x坪」、「我怎麼覺得追求生活品質反而應該買啊...租的沒辦法自己裝潢，還可能遇到房東不續租，這些也都是生活品質的一部分吧！」、「開X3玩小三」。

還有其他人也認為，「只要大家都覺得租房就好何必買房，房價自然會跌，但現實是？」、「重點是他也是先把自己買的房出租，再去租更大的房住」、「他在自己臉書表示，現在租房比買房還要爽，每月花9萬租，問題人家是藝人，你不是 ，人家租9萬豪宅，你9000套房，別把一般的魯空跟藝人相比好嗎XD」、「這個真的是拿特例當通則了」。

據了解，阿翔是擁有2間房子的包租公，理財方式就是定存與買房子，常常關心房價的他，連到外縣市錄影，都會好奇查看當地房價，他2018年曾表示現在不是賣房時機，買房也可以在等「還會再跌！」

阿翔雖然是有房一族，卻也跟人租屋，他比自己房子出租，收了租金後，再繳房租。2011年他和Grace結婚後，在台北市八德路以1400萬元買下「阿曼C'est la vie」近20坪小宅，2015年大兒子報到，他再買下一間南港3房住家，沒想到之後有了第3胎，一家五口因此需要坪數更大的房子，才以每月9萬元租「阿曼C'est la vie」對面的「阿曼Gallery」大坪豪宅。

▲▼ 阿翔。（圖／翻攝自Facebook／陳秉立）

▲阿翔邊收租金，邊拿去繳自己的房租。（圖／翻攝自Facebook／陳秉立）

還想再買房的阿翔說，當初兒子出生，買南港一間3房時，跟太太的意見有點不同，因爲太太看好南港五鐵共構的發展，但阿翔認為南港缺少生活機能，後來老婆說，以後生活機能會變好，才買南港3房。不過，搬進去後，還是住不慣，買菜還必須要坐捷運去菜市場，因此一家人又搬回松山區租屋。不過原本的「阿曼C'est la vie」小宅雖然市價已超過2000萬元，但阿翔沒有賣，反而租給別人，當起包租公，再拿租金來繳自己的房租。

關鍵字：阿翔房產雲租屋租金房租

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4180

台灣人口衰退卻無法遏制炒房！　網曝原因「打房會引發革命」

台灣房價炒得比天高，可以說是年輕人的最痛，然而更令人心痛的是，大家都看見了高房價的社會問題，卻沒有任何一個政治人物要試圖解決這個問題，然而理論上，從台灣的生育率來看人口呈現衰退趨勢，以供需法則而言房價..

6月29日 18:30

//cdn2.ettoday.net/images/4198

一次8000元「居家清潔真的值得嗎」　苦主超瞎故事…淚勸：寧自己掃2天

「時間重來的話，我一定自己掃！」一名網友花了8000元找居家清潔業者來打掃，殊不知12小時過去，樓梯摸得到粉塵，蜘蛛網也沒清乾淨，讓他無言以對。由於業者的清掃品質跟費用不成正比，原PO深怕被坑殺，好奇..

6月29日 12:06

//cdn2.ettoday.net/images/4188

找小坪數建案！他問「前、後陽台只能擇一」怎選　網秒答「這個」是必要

找房子是件不容易的事情，尤其每個人的需求也有所不同。一名網友貼文，說現在很多新建案大樓沒有在做雙陽台了，尤其現在主流小坪數的案子，只有一個前陽台或一個後陽台，他忍不住求助「前陽台或後陽台只能擇一該如何..

6月29日 11:19

//cdn2.ettoday.net/images/3553

到林口工作！「可能待5～10年」他問該買房嗎　網勸敗：想不到不買的理由

通常花了大錢買房，當然是希望可以長久住下去。一名網友貼文，說他前幾個月因為工作搬到林口住，因為工作穩定、不易換地方，沒意外的話，很有可能在林口待個5年～10年，讓他忍不住請教其他人的意見「因工作搬到林..

6月28日 18:55

//cdn2.ettoday.net/images/4197

遞延買盤回籠　信義：交易量年增11%

今年房市交易量優於去年，中古屋交易明顯回溫，根據信義房屋、住商機構統計內部6月門市成交資料，分別年增11%、6%，顯示前兩年遞延的觀望買盤持續回籠，帶動市場交易量增加。

6月28日 16:51

//cdn2.ettoday.net/images/4196

屋主妥協讓價　6月交易量微幅上揚

中美貿易戰緊張局勢尚未緩解，民眾對經濟前景不樂觀，讓部分屋主較願意讓價出售，讓中古屋交易量與5月相當，根據永慶房產集團與台灣房屋內部成交統計，全台6月房市交易量皆微幅增加，分別微增1%、2.8%。

6月28日 13:22

//cdn2.ettoday.net/images/4026

電梯「年賺7200元」！數位佈告欄「公告超即時」　還能幫省社區管理費

隨著數位時代來臨，傳統社區佈告欄因紙張張貼容易雜亂無章，而原本常被使用於辦公大樓的數位佈告欄由於精緻化版面、彩色畫面，以及能立刻更換的即時特性，逐漸吸引住宅大樓居民青睞。國內最大電梯電視聯播網公司「分..

6月28日 11:45

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

20年前燒死5老榮民　台中最時..

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭..

爸幫裝小夜燈　她抬頭一看絕望了

獨／相中明星學區　林依晨買下青..

透天手扶梯被鋸掉　她曝發毛真相

買北市老屋 他曝3點…爽環遊世..

換你當廟公　宜蘭禪寺要價600..

欠2萬閃人！女房客養兒「炸屎垃..

3方位最強助孕法 孩這月出生最..

他請益「陽台進出」優缺點　網一..

ETtoday房產雲

最新新聞more

從抗拒到接受　興隆公宅帶動區域..

交易量難掩下滑態勢　高雄6月大..

高市府積極闢財源　鐵路地下化周..

換你當廟公　宜蘭禪寺要價600..

6月六都交易量衰退　房仲突破關..

家人阻力變助力　他花最短時間升..

蛋白難賣蛋黃價　顏炳立：時機對..

獨／相中明星學區　林依晨買下青..

屋主知情不報　民眾衰買千萬漏水..

天使部落遺世獨立僅餘15戶　仲..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366