阿翔擁2房卻花9萬租豪宅！　他一看狂誇「超划算租屋」反遭批

▲阿翔一家五口租屋在八德路大坪數豪宅。（圖／翻攝自Facebook／陳秉立）



生活中心／綜合報導

到底是租房好？還是買房好？一名網友在批踢踢發問，看到最近新聞中的阿翔買屋不自住，一家人卻反而在外頭租豪宅，認為「如果每個月以低於每月房貸的價錢，能租得居住條件更好的房子，是相對較划算的事，誰知道10年後房價會怎樣？」不過此言一出，引起網友批「這個真的是拿特例當通則了」。

鄉民在PTT發文寫道，「租屋生活品質怎會不好？看看最近新聞中的阿翔。開BMW休旅車、租豪宅。他就曾經說因為一家五口的生活空間太小，所以就將手上的房子出租，在同大樓租下月租9萬元的大房子，而他目前經濟壓力不小，加上房價不便宜，暫時沒有再買新房子的打算。」

這位鄉民接著說，「阿翔在自己臉書表示，現在租房比買房還要爽，每月花9萬元的租金租一間要價幾千萬的豪宅，還蠻爽的～如果每個月以低於每月房貸的價錢，能租得居住條件更好的房子，是相對較划算的事，況且誰知道十年後房價會怎樣？」

▲阿翔與老婆Grace曾搬到南港住。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

不過，鄉民看了紛紛表示，「月租9萬，一年花108萬租房子，十年花1080萬，十年後買房還要把過去十年租房成本加進去」、「阿翔年收4000萬，月租9萬，等於一般人年收40萬，租900的房子，很便宜阿」、「沒工作一樣繳不起房租阿，跟買房有什麼區別」、「我阿姨某連鎖餐飲店的老闆娘，月租10萬住8x坪」、「我怎麼覺得追求生活品質反而應該買啊...租的沒辦法自己裝潢，還可能遇到房東不續租，這些也都是生活品質的一部分吧！」、「開X3玩小三」。

還有其他人也認為，「只要大家都覺得租房就好何必買房，房價自然會跌，但現實是？」、「重點是他也是先把自己買的房出租，再去租更大的房住」、「他在自己臉書表示，現在租房比買房還要爽，每月花9萬租，問題人家是藝人，你不是 ，人家租9萬豪宅，你9000套房，別把一般的魯空跟藝人相比好嗎XD」、「這個真的是拿特例當通則了」。

據了解，阿翔是擁有2間房子的包租公，理財方式就是定存與買房子，常常關心房價的他，連到外縣市錄影，都會好奇查看當地房價，他2018年曾表示現在不是賣房時機，買房也可以在等「還會再跌！」

阿翔雖然是有房一族，卻也跟人租屋，他比自己房子出租，收了租金後，再繳房租。2011年他和Grace結婚後，在台北市八德路以1400萬元買下「阿曼C'est la vie」近20坪小宅，2015年大兒子報到，他再買下一間南港3房住家，沒想到之後有了第3胎，一家五口因此需要坪數更大的房子，才以每月9萬元租「阿曼C'est la vie」對面的「阿曼Gallery」大坪豪宅。

▲阿翔邊收租金，邊拿去繳自己的房租。（圖／翻攝自Facebook／陳秉立）



還想再買房的阿翔說，當初兒子出生，買南港一間3房時，跟太太的意見有點不同，因爲太太看好南港五鐵共構的發展，但阿翔認為南港缺少生活機能，後來老婆說，以後生活機能會變好，才買南港3房。不過，搬進去後，還是住不慣，買菜還必須要坐捷運去菜市場，因此一家人又搬回松山區租屋。不過原本的「阿曼C'est la vie」小宅雖然市價已超過2000萬元，但阿翔沒有賣，反而租給別人，當起包租公，再拿租金來繳自己的房租。