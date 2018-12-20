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雲想　租不如買　自住出租兩相宜

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▲「雲想」建築外觀。（圖／記者張瑞傑攝）

▲「雲想」建築外觀。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／桃園報導

一棟強調「 置產客划算、自用客負擔得起 」的產品，你買不買？「雲想」推出 25~36坪2~3房，戶戶樓高3.6米，公設比僅27~29%；最重要的是自備10萬元交屋、銀貸440萬元，2房換算前兩年每個月只要還4000、過寬限期之後每月還款1萬零800元，每個月可出租1.4萬元，仍然非常划算。專案經理表示，不少客戶一次買2間，一戶自住、一戶出租，輕鬆完成自住兼置產夢。

東驊建設推出「想建築」系列，訴求「為客戶多想一想」，之前推出「飛飛想」第一期、總價988萬元、強調南崁最便宜；專案經理直言：「該案每坪單價22萬元、比當時周邊行情38萬元、中悅「上林苑」40萬元還便宜不少，短短半年賣400戶。」

延續高CP值與好口碑，「雲想」基地面積1056坪，規劃13戶透天、150戶大樓住家。透天產品4房66坪，採取5樓有電梯規劃，停車場則與與大樓產品共用。

▲室內挑高3米6，可規劃收納空間。（圖／記者張瑞傑攝）

▲室內挑高3米6，可規劃收納空間。（圖／記者張瑞傑攝）

大樓25至36坪、2至3房，管理費一坪50元。公設比27至29%，屬於低公設比住宅。1樓挑高4米2、2樓以上 3米6。再者，為了方便住戶使用，東驊建設搭配裝潢專案，規劃多一收納空間，整戶空間使用彈性十足。

全案戶戶搭配青年購屋公司優惠貸款方案自備最低只要10萬元就交屋，銀貸達8成；以總價909萬元、銀貸727萬元，差額172萬，建商提供7年、84期無息的優惠貸款，整體優惠貸款仍然十分具備競爭力。

此外，「雲想」的裝潢專案、強調含家具每坪僅3萬元，專案經理直言，讓年輕人自備款輕鬆，加上裝潢包套服務，一卡皮箱可進駐；「這樣的配套吸引不少台北投資客南下購屋，目前售出約6成多、另外設計有雙套房產品，一戶自己做資產配置用另一戶可做出租收益；或2戶都做出租投報高達4%以上。」

▲開車到南崁商圈僅約5分鐘，區內有COSTCO、特力屋、台茂商場等機能。（圖／記者張瑞傑攝）

▲開車到南崁商圈僅約5分鐘，區內有COSTCO、特力屋、台茂商場等機能。（圖／記者張瑞傑攝）

「雲想」位在長興路一段，住家周邊環境清幽，開車到南崁商圈僅約5分鐘，區內有COSTCO、特力屋、台茂商場，開車7分鐘可上南崁交流道，到機場捷運A10站約5分鐘車程，南崁生活圈機能成熟、交通也十分的便利。


雲想
接待中心：桃園市蘆竹區長興路一段56號
貴賓專線：03-222-9988
粉絲頁：東驊想建築


 

關鍵字：房產雲想南崁自住出租

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