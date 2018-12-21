微笑台北　自備66萬輕鬆買三房

記者張瑞傑／基隆報導

台北居大不易，講的就是高房價不僅買不起、要換房更是不容易；若考慮40分鐘的通勤時間，有機會讓首購、首換族買得起、機能又強的住宅產品，是否惠讓你再次燃起買屋希望？「微笑台北」瞄準預算有限的租屋族、小家庭，強調自備66萬元買三房、而且不用另外準備裝修費，每個月本利攤只要2萬8；50坪自備90至120萬，每月本利攤4萬2，買房子，終於不再遙不可及。

在台北市、好不容易擁有300萬元的小資族與小家庭，卻連套房都買不起；要買新北市，通勤時間40分鐘至1小時，房價也只比台北便宜1/3。反觀基隆、在北北基是個特殊地段，距離台北市東區大約40分鐘不到，房價只有1/10 價，１字頭房價用更少預算可以換取更多空間，成為近2年的首購推案熱區。

▲「微笑台北」建築外觀。（圖／記者張瑞傑攝）

首購、首換宅剛性求出籠，從早期甲山林廣告、國揚，到現在麗寶、興富發、遠雄、日盛生等上市櫃大型建商陸續推出造鎮案，推出主力總價行情大約600至700萬元，就可以買到40坪左右的住家。

業務總監邱宇彤表示，為了讓購屋客安心成家，提供優惠付款專案，建商手上維持一定數量的實品屋，大概4種輕裝修風格，讓購屋客一卡皮箱進住，強調首購可買到有品牌的建商蓋的住宅。

▲全案採全齡化公設，符合不同族群的休閒運動需求。（圖／記者張瑞傑攝）

「微笑台北」訴求全齡化的樂活住宅，同樣吸引這樣的「島內輕移民」買盤。通勤距離至信義區30分鐘車程、至汐止12分鐘， 社區有巴士、每小時往返基隆車站；2088號公車40分鐘直達台北市政府轉運站。總價660萬元至1300萬元，可買到31至65坪；主力50坪、大3房，1000萬元。換句話說，在台北買1房、在基隆買50坪大3房。

「微笑台北」連結新豐街生活圈，加上麗寶建設在社區中2600坪的商場中，打造「生活便利區」，包括築間火鍋，全聯福利中心、愛力士健身房、何嘉仁機構開設的「微笑幼兒園」，由麗寶負責招商，未來還有烘焙坊、3C家電、家居等產業進駐。全區住商動線分離，招商率已達5成。

▲大基地開發住宅案，多樣設施打造適住首購宅。（圖／記者張瑞傑攝）

全區基地面積達8600坪、建築採環狀配置，形成城堡社區格局，單一出入口，行人從孝東路進出，汽車為2進1出，人車分道；商場獨立出入同樣從孝東路、深奧坑路。

公設有2800坪會館，包括針對兒童的室內攀岩牆、活力跳跳床、投籃機等，以及成人的健身房、泳池、三溫暖、羽球館、麻將間，撞球室等；女生有女子專屬健身房、高爾夫推竿練習場、基隆唯一咖啡早餐吧、KTV等，銀髮族有舒活伸展區、按摩椅區、銀髮族專屬閱讀區，符合不同年齡層。管理費一坪60元、公設比為26至31%。

▲主力50坪、規劃大3房，延續獨立廚房、雙陽台，單層高度3米3，大約佔整社區的6成。（圖／記者張瑞傑攝）

單層4戶、雙電梯，小坪數位於E棟，規劃31坪2房、43坪3房，有獨立廚房、前後陽台，戶戶至少雙面採光，社區最大棟距達130米。

主力50坪、規劃大3房，延續獨立廚房、雙陽台，單層高度3米3，大約佔整社區的6成。57坪至65坪，4房格局，適合三代同堂，客廳寬度達4米，戶戶有景觀，8樓以上可眺望八斗子海港、基隆景觀與九份。



