台北市都更三大毒瘤　「容積率」、「賦稅」以及「違建」

▲北市老屋改建協會理事長胡偉良指出北市都更三大毒瘤。（圖／資料照）

記者陳韋帆／台北報導

大台北地區建地越來越少，配合中央推動都更、危老政策，建商也逐漸轉向從此處取得建地，但產學專家仍時常有人批判進度緩慢。品嘉建設董事長胡偉良表示，根據新北市、台北市老屋改建協會調查「76個改建未成」案例，屋主不願意配合都更原因（讓都更戶複選），其中台北市三大影響都更因素為「容積率不足」、「賦稅過高」、「違章建築」。

胡偉良針對28位土地開發專員，取樣76個改建未成功之案例調查歸納，除了前述因素造成都更緩慢外。他表示，違章建築、獨居老人、一樓租金補貼、住戶怕吃虧、所有權人過多等問題，都在阻礙都更腳步的前進。

台北市容積率不足問題，胡偉良認為，原老屋容積率遠大於現行法定容積率，所以北市談「一坪換一坪」是天方夜譚，但9成4老屋屋主也因此不願參與都更、改建。他說，過去蓋的4、5層樓公寓容積率約在240％～350％左右，加上違建屋主使用空間就更高，但台北市目前住三法定容積225％，加上30％獎勵容積也只有255％，改建過後分回室內坪數將縮水30～40％不等。他說，即使住戶要自己付錢興建，都很難「一坪換一坪」了，找人合建更不用談。

有58％參加調查民眾表示，「賦稅過高」是不願參與都更其中一樣因素，改建後還必須支付房屋稅、土地增值稅以及管理費。胡偉良說，台北市2014年調高新建築構造單價來課徵房屋稅，許多老屋因為殘值低，每年房屋稅不過幾千元，但改建或都更後，因為構造單價與路段率調整，可能大增10倍甚至更多，再加上土地增值稅，以及改建後變成大樓形式須繳納管理費（因為有了電梯），這都讓屋主提不起勁參與改建及都更。

「違章建築也成為都更毒瘤之一」，即使台北市長柯文哲曾表示「違建是國家恥辱」，也表示將力拆違建，但根據內政部營建署公開資料，台北市自柯文哲103年12月首任擔任市長時共有82,947件違建，如今4年已過，柯文哲也順利連任，但違建仍有81,190件。

胡偉良表示，有69％民眾表示不願參與都更，就因有違建空間可以使用，一樓甚至有路霸占用空地或停車位，在都更後將喪失其既得利益，所以「違章建築」儼然已成為北市都更第三大毒瘤。