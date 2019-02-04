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新首長選後釋利多 6都房市不看淡

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▲六都房市政策偏向穩定。（圖／ETtoday資料照）

▲六都房市政策偏向穩定。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

九合一大選塵埃落定，各地新選出來的地方首長也紛紛提出新政見，為選後房市帶來新氣象。房地產業者指出，這次大選雖然不少縣市都「變天」，但繼任者對於拚經濟倒是有志一同，多著重在加強建設力道，房市政策也採取「偏多操作」，在整體政經情勢穩定與低利率環境下，各地房市明年表現預料將比今年更佳。

房地產業者指出，6都當選市長的房市政見雖因地制宜，各有不同考量，但多著重在積極建設並提供利多，選後房市將穩定加溫，包括雙北市主攻危老都更、桃園推航空城計畫、台中則文、產、經及交通多管齊下，台南以科學園區帶動周邊，高雄亞洲新灣區則可望成為亮點。

雙北市部分，台北市長柯文哲連任，相關政策無縫接軌，房市政策著重在斯文里都更與西區門戶計畫，台北西區若改造成功，萬華、大同可望優先受惠。

新北市侯友宜著眼區域型發展，除了危老都更，更推動泰山、深坑輕軌和八里延伸線，包括林口、新店五股等區域的運動中心興建，雖不見得會在短時間發酵，不過若逐步落實，有助於該區生活機能提升和區域發展，這些區域也成為未來房市的觀察重點。

桃園連任市長鄭文燦政見主要在加速航空城開發與亞洲矽谷計劃、大桃園捷運發展，台灣房屋智庫經理江怡慧分析，交通重大建設加上在地型產業園區的開發，吸引企業選擇桃園，增加並帶動就業機會，航空城計劃受惠區域包括有大園、中壢、蘆竹、青埔高鐵特定區。

捷運發展則可望提升桃園市、蘆竹市、八德市、中壢市發展，甚至延伸至平鎮、大溪等區域都有機會受惠。

台中市長盧秀燕主打「台中富市3」口號，著重「前店、後廠與自由港」包括屯區會做國際會展中心，霧峰區、烏日區會做影視文化中心，水湳會做智慧4.0園區，豐原區會做運動產業與農產品經貿中心，大肚山主要是科技產業，打造科技廊道。

南台灣部分，台南市長黃偉哲的政見，以南科和沙崙綠能科學城為主要發展雙引擎。以台南科學園區為例，吸引了雲彰投的優秀人才移居台南，未來沙崙綠能科學城完成後，可望有2000個科技人才進駐，將增加租購房屋需求，周邊區域包括歸仁、東區、南區、仁德的房市都有將受惠。

高雄市長韓國瑜則提出加速捷運紅線動工，以及爭取延伸至林園，並打出建構「一心三線」觀光路線，高雄硬體建設成熟，尤其高雄軟體園區是全國唯一靠海的科技園區，具有海空雙港的優勢，加上有環狀輕軌，串聯三多商圈，周邊大型賣場多，生活機能佳，未來若有更多廠商進駐，亞洲新灣區還是最大受惠區，可望為周邊買氣增添動力。

關鍵字：房產六都房市政策經濟

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