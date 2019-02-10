千萬入住精華區　台中最高CP值好宅



▲台中交流道系統。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

根據台中市不動產開發公會統計指出，台中今年前3季預售屋推案總戶數為1,2466戶、比去年同期暴增72.1%；另有平面媒體報導指出，在九合一大選落幕後，因不確定因素消除，不少案場都開出「慶祝行情」，其中又以小坪數、低自備的首購產品最為熱門。面對購屋主力年齡層下降的事實，建商們在規劃小宅產品時也顯得毫不馬虎，紛紛用「豪宅規格」打造「小資價」可入手的產品，其中更不乏在黃金地段推出千萬有找的市區輕豪宅：例如西屯區12期重劃區的「達麗大道」、「四季文華」，捷運綠線G11站附近的「文心1號」等案，都是近期詢問度超高的高CP值產品。





▲台中捷運綠線預定2019年通車。（圖／ETtoday資料照）

過去小資買房多被灌輸「先求有，再求好」的觀念，若沒有長輩贊助，對於所謂「豪宅」產品大多只能「望屋興嘆」。值得注意的是，近年隨著房市結構改變，首購族、小坪數成為成交主力，為了吸引小資族青睞，建商也開始提升配備規格，甚至不惜重本在市區鑽石級地段，以建造豪宅的標準來蓋小宅，讓小資菁英，或是空間不須太大的頂客族、退休族在購屋時能兼顧荷包與品質。



西屯區的12期重劃區緊倚七期新光遠百時尚圈核心，一旁還有熱鬧的逢甲商圈；加上74號道和國道一號的交通優勢，且北側的水湳智慧城也逐步成形，優越的地理位置和生活機能，吸引不少商務人士以及自營商青睞，過去區域內多以豪墅或是換屋型大坪數產品為主力。達麗建設以西雅圖熱銷個案「第五大道」為指標，聘請玫格建築設計國際建築團隊，在鄰近台灣大道的青海南街與上安路口，打造現代23樓擎天建築「達麗大道」，此案規劃19~36坪、2~3房的格局，總價688萬起；最早以小坪數產品插旗12期重劃區並迅速完銷的昇揚開發也看好選後市場，年底再度以中央公園及文修公園為核心，於黎明路三段與漢翔路口推出「四季文華」，規劃28.5，35，42，61坪、3~4房格局，總價888萬起。。

▲台中文心路。（圖／ETtoday資料照）



中部指標道路之一的文心路不僅貫穿台中市都市核心，在捷運綠線即將試營運的利多下，地段重要性不在話下；其中文心路一段沿線因緊臨八期重劃區，區域內早已有不少高質感商場：如COSTCO、迪卡儂、湖水岸商圈等，而文心南路上今年開幕的文心秀泰影城也形成一處全新商圈，不過也因發展成熟，捷運綠線第一排新案已經越來越稀有。國雄建設年底推出「文心1號」打出「文心路1段1號」的冠軍門牌搶攻小宅市場。「文心1號」緊臨捷運G11站，坪數24~42坪，規劃2-3房，目前祭出自備68萬起送家具家電、冷氣輕裝修的購屋優惠，讓民眾未來在完工後「一卡皮箱」就能輕鬆入住，貼心規劃不僅吸引到小資族目光，也有包租公登門詢問。

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