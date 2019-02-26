徐佳馨看東區：救東區不能只降租　要打商圈團體戰

▲西門町商圈及店面。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／台北報導

東區淪為店面待租的空城，社會氛圍討論擬空店稅逼迫店東降租，認為此舉能救市；不過專家以「一個單身狗想結婚但遲遲沒有結婚」為比喻，應先找出究竟是「長得太醜要整容」、「自己標準太高」還是「自己父母太難搞」後再對症下藥，而非一味降低標準先娶再說，住商不動產企研室主任徐佳馨直言：「弄的不好，離婚婚恢復單身也遲早。」

對比東區的沒落，西門町商圈目前表現一枝獨秀。西門町為近年為觀光旅遊熱點，人潮使得商圈快速發展，也帶動租金調漲，西門町店面租金已超越東區商圈成為北市各商圈之首。

根據「屋比」統計，目前西門町店面每坪月租金高達8651元，近三年漲幅高達9.8%，而且即便租金逐年調漲，店面待租空置狀況，卻沒有明顯攀升，目前待租店面量，甚至較2017年同期還少了1間，商圈熱度高。

▲住商不動產企劃研究室主任徐佳馨。(圖／徐佳馨提供)

徐佳馨表示，西區過去也曾沒落過再繁榮，「關鍵的問題在於是否找出亮點，」西區第一次沒落，透過計有的文化氛圍展現如紅樓再現、流行商圈再造、金馬影展以及台北燈會封街計畫，在在展現濃烈的文化厚度，吸引國際觀光客造訪，人會持續進來商圈自然好。她直言，房東讓利降租只是手段之一，但要是商圈沒人要來，房租降到零元也沒用。

東區屬於長型街廓商圈，百貨、地下街瓜分店面效益，除了餐廳、高檔精品外缺乏新話題，「節節高升的房租、又沒有新的元素進來，透過空店稅就想振興商圈，實在是想的太簡單了。」 這一波空城反映的不只是店東貪婪問題，更代表商圈應該轉型，例如透過商圈整合，將東區包裝成「台灣銀座」、或者結合在地元素讓產業得以延續，以商圈團體戰、走出單打獨鬥的模式，東區才有可能出現新的契機。