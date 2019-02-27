▲▼ 連假買氣旺，「新板巨星」銷售開紅盤。（圖／記者張瑞傑攝）



記者張瑞傑／台北報導

今年新春9天連假，各地景點、餐廳、百貨擠滿出遊人潮，連假期間全台休閒娛樂業績強強滾，房地產市場買氣跟著旺，業主為了搶在這波連假強銷，訴求「新春案場不打烊」，祭出限量超值優惠戶、成家好禮，有感的讓利與好康活動，打動消費者的心，不少建案在這9天連假，傳出銷售創佳績的好消息。

買氣暢旺的林板新特區，連假的來人量成長5成、成交量超過8成，大年初三開始案場擠滿賞屋人潮。專案經理陳愈紘表示，緊鄰新板特區、位在樹林、板橋、新莊交界處萬坪造鎮計畫的林板新特區為一自辦重劃區，2014年進入開發期，當時萬坪基地還僅是一片空地，啟動安居計畫「租屋者有其屋，人人買得起」，行使居住正義，號召年輕人輕鬆當家，擺託無殼命運，至今成就超過1600戶的家庭入住。

林板新特區特區內共有5期推案，最後一期「新板巨星」位在商業區，基地正對球場與公園，主推23～39坪，該案為預售案，付款很輕鬆，業主推出699萬起買2房、890萬起買3房的超值優惠戶，針對簽約客送iPhone XS，再送已購客電視、冰箱、冷氣等成家禮，雙重送出市值20萬元的家電與3C產品，果真吸引年輕消費者的青睞。

「新板巨星」在元宵節，大手筆再推出2房、大3房優惠戶，裝潢只送不加價，一卡皮箱即可入住，簽約新客戶可參加「猜燈謎」活動，限量10台掃地機器人一次送出。