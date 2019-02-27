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宏觀2　以檜木打造桃園最療癒換屋宅

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▲「宏觀2」建築外觀以橄欖綠的沉穩色調，推出防水保固15年，顯見建商信心十足。（圖／記者張瑞傑攝）

▲「宏觀2」建築外觀以橄欖綠的沉穩色調，推出防水保固15年，顯見建商信心十足。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／桃園報導

人說演而優則導，經營檜木事業的基宏實業，將檜木元素大量投入住宅公共設施中，每一戶居家門框、門板、以及衛浴天花板都採用檜木，堪稱桃園最香、最奢侈的住宅配置。全案規劃換屋住宅為主的53坪至63坪3+1房，戶戶雙併，總價1129萬元起。

繼「宏觀」1期在桃園龍潭、百年大鎮旁，同樣以檜木元素打響知名度後，基宏實業在中豐路推出的「宏觀2」延續品質識別性，建築外觀以橄欖綠的沉穩色調，推出防水保固15年，顯見建商信心十足外、更在同區段獨樹一格。

基地面積569坪，臨中豐路268巷、14米道路上規劃有5戶辦公室；1樓門廳、辦公室挑高6米，使用彈性機能高。社區公設以檜木、日式簡約禪風元素打造休閒設施，包括接待區、交誼廳、閱覽室、戶外後庭花園等，頂樓另有健身房；全案公設比31.9%。

▲社區公設以檜木、日式簡約禪風元素打造休閒設施。（圖／記者張瑞傑攝）

▲▼社區公設以檜木、日式簡約禪風元素打造休閒設施。（圖／記者張瑞傑攝）

▲社區公設以檜木、日式簡約禪風元素打造休閒設施。（圖／記者張瑞傑攝）

全案規劃2棟10樓建築，單層雙併、共41戶住宅、3+1房產品，分為A棟53坪以及B棟60坪、63坪3種規格，依照坪數不同，房屋深度分為12米5、13米8以及14米4，總價1025萬元起。

戶戶3面採光、樓高3米3；53坪客廳有陽台、餐廳與獨立開窗面，主臥衛浴搭配4件式乾濕分離設施，每房可擺放標準雙人房，樣品屋中設置有檜木和室，63坪住宅規劃雙套房。標準建材方面，除了全室門板、門框、浴廁天花板及一間和室皆採用檜木，其餘尚有冠軍牌80x80cm奈米拋光石英磚(客、餐廳之公領域)、60x60cm拋光石英磚(房間)、正面5+5mm膠合強化玻璃、錦鋐氣密窗、櫻花廚櫃系統、雙口瓦斯爐、抽油煙機、下嵌式烘碗機、TOTO衛浴系統(全室附免治馬桶座)、四合一暖風機、當層排氣系統等。

▲住宅窗外實景。（圖／記者張瑞傑攝）

▲住宅窗外實景。（圖／記者張瑞傑攝）

關鍵字：房產桃園龍潭宏觀2檜木

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