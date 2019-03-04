台灣房屋AI即時帶看新體驗　看屋免出門

▲台灣房屋AI即時帶看新體驗。（圖／台灣房屋提供）

記者張瑞傑／台北報導

內政部統計2018年不動產交易移轉棟數超過27萬件，較2017年增加4%，買氣升溫，帶看需求大幅增加，據台灣房屋雲端中心統計，2018年網路預約看屋量比前一年成長了82%，為提供民眾更快速便利的看屋體驗，今年推出「AI即時帶看」民眾不用出門也可以透過ＶＲ掌握屋況，而這項融合OMO (Online-Merge-Offline)的技術，也將房仲業帶入「線上與線下融合」新的里程碑。

台灣房屋雲端中心執行長熊方瑜表示，「看房子的過程需要大量的時間成本，尤其首購及有換屋需求的族群都以忙碌的雙薪家庭居多，在有限的下班時間，還得克服交通問題，以及考量天氣因素，常常一延期，一周又過去了。」

台灣房屋獨家線上互動專利技術，觸角延伸至VR環景影像，購屋者在網站上看到喜歡的物件，按一鍵即可通知房仲業務立即上線帶看，運用3D環景影像，搭配網路語音通話，業務和購屋者可以同步看屋，討論每個屋況細節，創造消費者不出門也能和房仲完成實地帶看的臨場感，且只要10分鐘就能在線上初步過濾物件，提高看房篩選效率，省下來的時間還可以多看幾間。

熊方瑜指出，AI地產機器人在整體動線及功能上不斷推陳出新，整合雲端Azure大數據處理技術以及政府open data、全台委託銷售案件資訊的整合應用，提供購屋族更加迅速、精準的優質服務，而最新推出的AI即時帶看跨載具應用，既可通話同時保有隱私，免出門、不需舟車勞頓、不受天候影響臨時取消帶看，顛覆以往仲介與消費者看房時所投入的交通時間與人力成本，大幅提升消費者與房仲業務相約帶看的品質，也締造了消費者看房購屋全新體驗。