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最好住　外國人購屋數台中增幅最多

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▲▼台中七期,房市指標,博克萊,吸引購屋族。（圖／記者姜國輝攝）

▲外國人取得建物，台中市以西屯區、南屯區為最多，其次北屯區，仍以都市機能較發展的地區為主。（圖／記者姜國輝攝）

記者張瑞傑／台北報導

根據內政部統計資料，今年外國人購屋似有回溫跡象，2018全台外國人取得建物共1254件，不僅比2017年略增4.5%，和2016年相較增加27.3%，總數也接近2014年的1269件。觀察六都購屋成長比例，今年以台中25.2%的增幅最大，購屋筆數仍以台北市最多，達326件。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，純外資投資案考量政策性因素和總體經濟狀況，以及物件投報率，因此置產目光多集中在資源豐富，具有投資價值的雙北不動產，而房地合一新制對於外國人置產稅率高，持有一年內出售課稅45%，一年後出售也要課35%，因此2015年趕舊制的交易量大增，2016年上路後，買氣直墜，幾近腰斬°隨著這年房價下修底部盤整，加上美中貿易戰，不少台商因資金考量，以第三地身分回台購置不動產，因此2018年明顯量增，逐漸恢復2014年的常態水準。

張旭嵐分析，去年底投審會對僑外資來台投資審查鬆綁，政府對僑外資的友善態度，不僅可望讓國內商用不動產的租賃需求增溫，也有助刺激國內商辦或不動產投資的交易量。

和2016年的低點相較，六都中以台中市增幅最高，71.8%，桃園居次56.6%，張旭嵐分析，因雙北的商業機能和需求都相對旺盛，外資來台，還是著眼北台灣，桃園和台中過去基期低，但隨著桃園航空城計畫啟動，機捷完工；台中國際建設陸續啟動，鐵路高架化通車，捷運綠線完工，便捷的交通對於倚賴大眾交通系統的外國人來說大幅提升交通便利性，不過外資量體畢竟占整體房市交易少數，整體交易量還是依靠剛性需求撐盤。

外國人取得建物，台中市以西屯區、南屯區為最多，其次北屯區，仍以都市機能較發展的地區為主。台灣房屋富榮大墩店東林秉達表示，水湳經貿園區將動工，整體規畫帶動台中商業發展，而台中國際機場增加國際航線，國際化指數增，因此從去年就接到不少台商或海外資金的買家投石問路，包括工業地商辦和透天套房的需求，產品需求多元，總價範圍也大，而草悟道一帶因人文氣息濃，是較受外國人自住買盤青睞的區域。

關鍵字：房產外國人購屋台中西屯區

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