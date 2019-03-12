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總價比區段低產品比區段好　這些建案賣超快

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▲建商讓利，「灣岸villa」一個月賣40戶。（圖／記者張瑞傑攝）

▲建商讓利，「灣岸villa」一個月賣40戶。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

對消費者來說，買房子不只要便宜，基本上最好機能好、有景觀、品質好、付款輕鬆等多項要素，具備兩項以上，才有可能受到青睞；位於中和水岸的「灣岸VILLA」價格低於區域行情、總價1000萬元可以買到水岸價值，加上小坪數取勝與空間好合併，在農曆春節後的2月賣了40戶；無獨有偶、位於北市大安區「陶東騰」降縮坪數、每戶51坪，讓購屋門檻從一億降到6000萬起跳，一個月賣出10戶，再次證明「又合宜又好」的熱銷硬道理。

新聯陽機構專案協理葉志豪表示，將河岸與小宅作結合、標榜差異化行銷，是建案熱銷主因。「灣岸villa」位於華中水岸重劃區、新店溪最底端，基地面寬142米，若是在過去一定規劃大坪數產品，「退而求其次，我們將21坪起跳的小宅保留合併的空間，在各項公設中導入河岸價值，讓客戶自由選擇產品。」

華中水岸重劃區產品分為有河景、無河景兩種面向，根據實價登錄，有河岸50至55萬元、無河岸住宅區域行情44萬至46萬元，「灣岸villa」無河景觀住宅有機會成交43萬，行情已略低於同區段。再者，各戶從21坪、30坪、32坪格局中保留合併空間，甚至有客戶將兩種面向合併出「有河景的60坪」住宅，硬是比同區段省下600至800萬元，該戶型1個月賣出6戶、甚至不乏台商買盤，「有河景又相對便宜」是吸引購屋者最大的要素。

其次，葉志豪直言，就算買到無河景的住宅，住戶同樣可以上到頂樓的無邊際泳池、星空露營區感受無敵河景，補足「河岸價值」。「在總價考量下2房賣最好，購屋客群包括中永和與北市中正、大安、萬華區；其中北市換屋客超過3成，是雙和地區跨區購屋比例相對高建案。」

▲「陶東騰」成為近半年大安區最賣住宅案。（圖／記者張瑞傑攝）

▲「陶東騰」成為近半年大安區最賣住宅案。（圖／記者張瑞傑攝）

大安區是台北市公認的豪宅區段，過去區內新屋動輒破億、且少有新建案釋出；「陶東騰」位於有「海關名人巷」之稱的新生南路一段97巷內，在東騰建設品牌、李天鐸名氣加持，以及總價6000萬元起跳，一個月賣出10戶，速度之快令人咋舌。

慕樺廣告專案經理汪志遠表示，現在市場不好，客戶更重視地段、產品，「差異只在於客戶選擇、比較性多不多。」「陶東騰」會成功，主要還是總價相對低、供給大於需求，並引進日本赤煉瓦陶磚建材，創造產品價值。

「陶東騰」規劃總戶數12戶、獨棟雙併格局；分為5樓以下51坪、6樓49坪、7樓39坪三種格局，總價含車位6500至7000萬元。2019年2/7開始潛銷、1個月賣10戶， 目前剩下51坪2樓、7樓39坪。

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