房價看跌比例縮小　消費者信心明顯回溫

▲消費者看屋積極，房市逐漸回溫。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／台北報導

根據永慶房屋2019第二季網路會員調查，全台看跌今年第二季房價比例，由上季的45%減少3個百分點至42%，消費者看跌比重連二季收斂，房價呈現橫盤整理格局。永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析：近期中美貿易戰趨緩、美國聯準會升息轉趨保守，讓消費者悲觀氣氛稍退，看跌比例小幅收斂，顯見消費者購屋信心確實有回升的跡象。

那麼，消費者對於2019年國內經濟表現的看法為何？37%消費者看壞2019年經濟，認為2019年經濟表現較2018年差，但比例較上季的42%回升5個百分點至37%，看壞景氣比重減少，謝志傑說明，全球主要經濟機構普遍看壞今年景氣，加上主要國家各項經濟先行指標走弱，尤其是美國經濟減速與中國經濟走軟，全球經濟成長都面臨需求放緩的挑戰。至於國內經濟，台經院下修2019年經濟成長率至2.12%，經濟表現沒有明顯成長，因此，消費者對於房價的看法也難有上漲的預期，房價橫盤整理的格局實屬正常。

若觀察七都對2019年第二季房價趨勢看法，謝志傑補充，可以發現台中、台南與高雄看跌比重大幅減少，而看漲比重有增加的跡象，顯示台中以南三大都會區對於未來房市信心增加，相對樂觀。

中美貿易戰引爆已持續約一年，近期有趨於和緩的狀況，根據本次調查顯示，59%消費者認為中美貿易戰不會影響購屋意願，那麼消費者對於資金避險標的的選擇為何？謝志傑指出，根據本次調查顯示，房地產是消費者資金避險的首選，占比為31%。

從調查結果發現，消費者仍以自住首購、換屋這類自住型買盤為大宗，占比高達70%，七都占比在55%至81%之間，而置產、長期收租的收益型需求也有17%至30%的占比，顯示目前房市以自住與長期收租為兩大市場主力，此外，特別的是，本次調查發現，高雄想由房地產獲取資本利得的投資者似乎有活躍的跡象，占比15%，投資需求最旺。