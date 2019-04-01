北市移轉動數衰退12%　西區表現優於東區

▲受惠西區門戶計畫、台北雙子星大樓等利多，預期今年西區移轉動數將成長。（圖／藍天集團提供）

記者張瑞傑／台北報導

六都地政局陸續公布三月建物移轉棟數，總結今年第一季的狀況，分別為台北市5771棟，年減12.2%；台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，台北市交屋潮退，松山、信義、北投年減都達三成，拖累全市年減12%，為六都之末，觀察後勢在萬大線、西區門戶計畫等因素下，今年應會呈現萬華、大同、中正等屬於西區地帶交易量優於他區的狀況。

北台灣首季移轉量以新北市最有看頭，整體第一季量能來到12699棟，比起去年同期增幅1.4%，為2015以來歷次第一季最好成績。台北市三月移轉棟數為2055棟，去年三月因為有新成屋交屋拉高基期，因此3月移轉年減近3成，第一季年減12%，新北市則表現相對穩定，3月移轉棟數為4613棟，年減5%，第一季為1.3萬棟年增約1%。桃園市3月買賣移轉棟數2666棟，年減4%，第一季移轉棟數年小減約2%。

台北市交屋潮退，松山、信義、北投年減都達三成，拖累全市移轉表現，觀察後勢在萬大線、西區門戶計畫等因素下，今年應會呈現萬華、大同、中正等屬於西區地帶交易量優於他區的狀況，本季此三區的年增亦都為正，尤其萬華區年增35.6%為全市之冠，都印證西區來勢看俏。

東森房屋研究中心經理于靜芳指出，相較去年3月，雙北、桃園移轉量呈現衰退，主要北台灣在近1年讓利風逐漸退散，加上部分屋主對價格的堅持，與去年相比買氣稍轉弱，新北市3月4613棟，月增4成、年減4.7%，剛性買盤需求高，但也仰賴不少交屋潮與成屋交易支撐，3月以淡水區661棟、板橋區547棟、汐止區459棟最多，淡水有「海洋都心II」95棟、「吉美雲品」43棟、「海洋都心I」18棟，板橋區有「江翠ONE」交屋59棟、「湛然幸福時光」交屋60棟最多，汐止區有「遠雄U-Town」遠雄U TOWN 、「汐寶之星」等案陸續交屋。