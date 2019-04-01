ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

北市移轉動數衰退12%　西區表現優於東區

ETtoday新聞雲

▲▼藍天集團台北雙子星設計圖。（圖／藍天集團提供）

▲受惠西區門戶計畫、台北雙子星大樓等利多，預期今年西區移轉動數將成長。（圖／藍天集團提供）

記者張瑞傑／台北報導

六都地政局陸續公布三月建物移轉棟數，總結今年第一季的狀況，分別為台北市5771棟，年減12.2%；台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，台北市交屋潮退，松山、信義、北投年減都達三成，拖累全市年減12%，為六都之末，觀察後勢在萬大線、西區門戶計畫等因素下，今年應會呈現萬華、大同、中正等屬於西區地帶交易量優於他區的狀況。

北台灣首季移轉量以新北市最有看頭，整體第一季量能來到12699棟，比起去年同期增幅1.4%，為2015以來歷次第一季最好成績。台北市三月移轉棟數為2055棟，去年三月因為有新成屋交屋拉高基期，因此3月移轉年減近3成，第一季年減12%，新北市則表現相對穩定，3月移轉棟數為4613棟，年減5%，第一季為1.3萬棟年增約1%。桃園市3月買賣移轉棟數2666棟，年減4%，第一季移轉棟數年小減約2%。

台北市交屋潮退，松山、信義、北投年減都達三成，拖累全市移轉表現，觀察後勢在萬大線、西區門戶計畫等因素下，今年應會呈現萬華、大同、中正等屬於西區地帶交易量優於他區的狀況，本季此三區的年增亦都為正，尤其萬華區年增35.6%為全市之冠，都印證西區來勢看俏。

東森房屋研究中心經理于靜芳指出，相較去年3月，雙北、桃園移轉量呈現衰退，主要北台灣在近1年讓利風逐漸退散，加上部分屋主對價格的堅持，與去年相比買氣稍轉弱，新北市3月4613棟，月增4成、年減4.7%，剛性買盤需求高，但也仰賴不少交屋潮與成屋交易支撐，3月以淡水區661棟、板橋區547棟、汐止區459棟最多，淡水有「海洋都心II」95棟、「吉美雲品」43棟、「海洋都心I」18棟，板橋區有「江翠ONE」交屋59棟、「湛然幸福時光」交屋60棟最多，汐止區有「遠雄U-Town」遠雄U TOWN 、「汐寶之星」等案陸續交屋。

關鍵字：房產北市移轉動數西區中正萬華大同

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3644

敦南寓邸25樓成交單價創新高

大安區豪宅敦南寓邸再報喜，2018年12月再成交兩戶，分別是3樓總價1億7336萬，25樓2億1260萬，拆算車位後單價分別落在118.9和149.4萬，25樓交易，寫下最高單價紀錄，而全年總交易戶數..

2月13日 18:54

//cdn2.ettoday.net/images/3894

雙軌建設座落汐止　樟樹灣站最受期待

2月13日 18:47

//cdn2.ettoday.net/images/3890

周丹薇作品展「花様琉璃、琉璃花漾」　鄭桂林站台

「她對藝術的美相當堅持。」中悦八京建設總經理鄭桂林與藝人周丹薇從一片磚開始認識，彼此認同對工藝的價值；2月1日周丹薇在台中港區藝術中心的「花様琉璃、琉璃花漾」展覽，中悦機構八京建設總經理鄭桂林與董事長..

2月12日 13:25

//cdn2.ettoday.net/images/3886

低總價讓利宅當道　遠雄、總太、永福賣超好

金豬年不僅股市利多頻傳，過年不打烊的各案場也開出紅盤、衝出億元銷售額，其中更以低總價、低自備產品成交最為驚人，「遠雄之星6」新春期間業績近 2 億、「總太 2020」成交約 20 多組、「洲際 W」平..

2月11日 16:45

//cdn2.ettoday.net/images/3456

3點網友購屋最在意：倒垃圾、廁所開窗、屋內裝潢

對購屋族而言，住宅附近的生活機能、環境、交通便利性、房屋格局等都是選屋的考量之一；信義房屋統計發現，「新上架物件」及「近捷運」仍是網友購屋的首要條件，其次網友對於社區是否「具垃圾處理」、「廁所要開窗」..

2月11日 16:40

//cdn2.ettoday.net/images/3889

三井outlet、大巨蛋議題　區域房市加溫

2018年11月底「MITSUI OUTLET PARK台中港」試營運人潮爆滿，為沉寂已久的海線地區帶起一波空前榮景；另台中市新科市長盧秀燕當選後拋出台中大巨蛋將遷回原先規劃14期重劃的震撼彈，兩則地..

2月11日 16:35

80戶苦等6年「攔柯P轎喊冤」　北市海砂屋審議終通過

台北市大安區全家福社區「海砂屋都更」審議通過了！台北市都更處主秘謝明同指出，今（1）日全家福社區都更案「有條件」通過審議會，後續只要修正報告書，再次核定後，談好租金、搬遷等補貼發放，就可以正式動工。日前曾台北市長柯文哲「攔轎喊冤」的社區自救會主委林先生終於破涕為笑，80戶住戶歷經6年奮鬥，終於即將開花結果。

36分鐘前

北市移轉動數衰退12%　西區表現優於東區

六都地政局陸續公布三月建物移轉棟數，總結今年第一季的狀況，分別為台北市5771棟，年減12.2%；台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，台北市交屋潮退，松山、信義、北投年減都達三成，拖累全市年減12%，為六都之末，觀察後勢在萬大線、西區門戶計畫等因素下，今年應會呈現萬華、大同、中正等屬於西區地帶交易量優於他區的狀況。

1小時前

329高雄衝韓流北部建商來勢洶洶　霸主京城百億推案穩江山

高雄近日因韓國瑜話題不斷，也讓房產業界格外注目，甚至北部上市櫃建商興富發（2542）、遠雄（5522），都揮軍南下、來勢洶洶，今（108）年329檔期高雄更爆量744億元，創下有史以來新高。高雄建商龍頭京城建設（2524）發言人周敬恆表示，自韓國瑜上任後，住宅案順銷外，商辦詢問度也創新高，高雄房市出現20多年前所未見榮景。

2小時前

千坪處女地整合完畢　台北信義區「最貴回收場」有望成豪宅

繼信義計畫區D3土地被稱「全台最貴停車場」後，現在信義區另一塊逾千坪的建地，目前被作資源回收場使用，算是全台「最貴回收場」，該筆土地位於松德路200巷、松勇路53巷間，緊鄰博愛國小、興雅國中，目前做為菜園、資源回收場使用為安廷、連雲建設所有，雙方歷經20年整合規劃，未來有望成為總價破億元的新豪宅。

2小時前

讀者迴響

熱門新聞

糖朝港式飲茶月租320萬　棄守..

接住正在下墜的刀子　專家要你注..

瑞豐夜市爆招租街　房仲認為正常

329台中906億推案大爆發

三張圖告訴你　雙北房屋租金壓力..

專家提醒　買房這9家建商要注意

329檔期爆量 「景氣回升、薄..

北市稽查推案合約違規結果出爐！

「全台最貴回收場」整合完畢　有..

台中最高CP值　688萬入主正..

最新新聞更多

北市海砂屋「全家福」審議終通過

329高雄韓流京城百億推案穩江..

瑞豐夜市爆招租街　房仲認為正常

北市包租代管違規最高罰20萬

北市稽查推案合約違規結果出爐！

接住正在下墜的刀子　專家要你注..

糖朝港式飲茶月租320萬　棄守..

搬家冗物處理分類　一張圖秒懂　

華友聯看好台南329推案總銷逾..

329台中906億推案大爆發

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366