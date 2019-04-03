水湳重大建設陸續動工　周邊房市蠢蠢欲動

▲水湳經貿園區。（圖／ETtoday資料庫）

記者張瑞傑／台中報導

台中十二期重劃區受惠周邊重大建設陸續動工，且交通建設持續完善，周邊房市蠢蠢欲動！台中水湳國際會展中心睽違20多年終於動工，中科路跨越74號橋樑工程也完工在即，將為交通黑暗期迎來曙光、便利性倍增；看好水湳智慧城周邊發展潛力，品牌建商久樘開發、帝璟、達麗、華相等趁勢推出新案搶市。

十二期重劃區在重大建設帶動下，不僅新案頻傳，土地交易也十分熱絡，今年初龍寶建設以每坪土地單價52.11萬元，購入鑫新平段270.271.272地號共1,789坪土地。達麗建設今年台中推案共70億元，達麗更另準備10億元獵地，預計跟進軌道經濟走，西屯區也在獵地名單中。

以營造業起家的久樘開發，建築營造品質於消費者心中享有絕佳口碑，新案「柏登莊園Blossom Villa」就選定十二期重劃區推出、3月中動土開工，規劃20戶獨棟雙拼別墅，更將高制音效果的「中空樓板」工法，自大樓案中沿用至別墅案，可說是業界罕見。

「中空樓板」不僅保證居家享有寧靜高品質的絕佳居住空間，大幅降低樓層噪音，樓上、下房間均不會相互影響，全家人都能住的安心又開心！更因應全齡化時代來臨，特降低陽台落地窗門框，打造全室平整無障礙空間。

久樘開發「柏登莊園Blossom Villa」基地位於福星北三街、近文修公園，臨近逢甲商圈、74快速道路等豐富生活機能、優質交通動線，每戶開價約5,500萬至6,500萬元間。

▲達麗大道。（圖／記者陳韋帆攝）

達麗建設推出的「達麗大道」基地位於十二期重劃區青海南街與上安路口，總銷20億元；帝璟建設推出「帝璟謙和」也頗受矚目，規劃53-69坪、3至3+1房產品，總價2,000至3,000萬元之間，總銷也是20億元。華相建設「華相上謙」產品規劃30至40坪的2、3房格局，頗受靑睞，每週來客平均約20組。

國際建築大師也落腳水湳為大學設計新校地；逢甲大學水湳新校地特別邀請日本建築大師隈研吾設計「共善樓」，雙方已於3月23日舉辦簽約儀式。新校地基地面積達5.7公頃，預計於2年後完工，新校地的規劃將與水湳智慧城強調生態、低碳之理念相互呼應。