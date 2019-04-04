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房市回溫？　專家：329檔期還在暖機

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▲▼329檔期建案。（圖／591提供）

▲329檔期場於暖機狀態。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／綜合報導

329檔期推案金額、成交組數創新高，甚至買賣移轉動數同樣回溫，主因是3月公開的建案，在公開前兩到三個月就已經潛銷預收，所以開賣初期銷售率可以直衝到五成、甚至更高，因此推升3月的成交組數。但若未經潛銷就直接開賣的建案，3月銷售狀況並不佳，遠遜於去年同期，顯示市況並不如想像中那麼樂觀，房市是否能夠強勁復甦？似乎仍有疑慮。

統計六都買賣移轉棟數資料顯示，六都3月的買賣移轉棟數為1.84萬棟，雖年減約1%，若統計第一季的買賣移轉棟數，六都合計為5萬棟，年增約1%。

台北市三月移轉棟數為2055棟，新北市則表現相對穩定，3月移轉棟數為4613棟，第一季為1.3萬棟年增約1%，桃園市3月買賣移轉棟數2666棟，年減4%，第一季移轉棟數年小減約2%。

由於購屋旺季使然，3月的新建案看屋來人量與成交量均同步上揚，尤以台北市的北投、新北市三重、板橋江翠北側重劃區、桃園龜山A7重劃區、中壢的內壢地區等地，市況回升的幅度相對較明顯。

當買氣回升、市場信心復甦，投資、置產需求陸續浮現，10坪以下的微型投資套房再度出現。文山區近期有新建案釋出投資型套房，最小坪數僅約7坪，主力坪數則約8坪、廣告戶總價588萬起，坪數與總價均創下目前台北市線上銷售中建案最低紀錄，市場反應相當熱絡。住展雜誌企研室經理何世昌分析，從3月表現來看，新建案市況雖有回溫，但價格、整體量能仍稱不上熱絡，透露出329檔期還處在暖機階段。

關鍵字：房產房市買氣推案回溫暖機

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